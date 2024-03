Není pravda, že se Rusko nedá porazit a Ukrajina není úspěšná. A může válku vyhrát. Uvedl to předseda vlády Petr Fiala (ODS) v další debatě Deníku. Rázně odmítl volání některých domácích i zahraničních politiků, aby Ukrajina přistoupila na mírový kompromis diktovaný Ruskem. Podle něj je odhodlání podpořit napadený stát po dvou letech ještě vyšší než před časem. Před ustupováním agresorovi Fiala varoval a vyjádřil přání, aby se Evropa v otázce zbrojení a vojenské podpory Ukrajiny mohla spolehnout sama na sebe.

Fiala potvrdil, že mezi evropskými lídry běží debata o navýšení kapacity zbrojního nebo obranného průmyslu a výrobě takových věcí, jako je třeba dělostřelecká munice. A také, aby banky byly ochotné tyto aktivity podporovat. „To je debata, která probíhá velmi intenzivně a povede k pozitivním výsledkům. Ale všichni víme, že než navýšíme svoje kapacity, tak to bude trvat minimálně rok, dva, spíš tři,“ uvedl premiér.

Česká iniciativa podle něj pomohla sehnat pět set tisíc kusů dělostřeleckých granátů. Ukrajina je dostane během několika následujících měsíců, přestože je potřebuje hned. Podle Fialy je ale česká iniciativa tou nejrychlejší možnou pomocí, která existuje. „My tou iniciativou překlenujeme dobu, po kterou výrobní kapacity (v Evropě) nebudou a ze třetích zemí jsme schopni na Ukrajinu dodávat dělostřeleckou munici v počtech statisíců kusů, a to si myslím, že Ukrajině skutečně pomůže,“ zadoufal.

Podle Fialy je zbytečné diskutovat o tom, zda Evropa v podpoře Ukrajiny vytrvá. I přes zprávy, které přicházejí ze Spojených států, že by případné vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách mohlo zamíchat kartami v neprospěch napadené země. „Většina demokratických států, a je to většina naprosto dominantní a silná, jenom výjimky mají jiný názor, je připravena Ukrajině pomáhat a ještě svoji pomoc zvýšit tak, aby se vyrovnala nerovnováha, jaká tu je v kapacitách a možnostech, které má Rusko proti Ukrajině,“ zmínil Fiala.

Kompromis k míru povede těžko

Prezident Petr Pavel v debatě Deníku v Kladně minulý týden uvedl, že ani jedna strana konfliktu nemá dost sil, aby dosáhla konečného vítězství, a může dojít ke kompromisu. Petr Fiala řekl, že kompromis by musel vést k trvalému míru. Tlačení Ukrajiny do kompromisu, který sice válku k oddechu všech ukončí, ale bezpečnost Ukrajiny nezaručí, odmítl a varoval před ním. „Jestli má být nějaký kompromis, musí ho chtít Ukrajinci. A musí vést k trvalému míru a já to nevidím v tom, že by Ukrajinci přistoupili na příměří a fakticky kapitulovali,“ shrnul.

Připomněl situaci z podzimu 1938, kdy evropské mocnosti obětovaly Československo s vírou, že to zastaví agresivní politiku hitlerovského Německa. A také ustupování Sovětskému svazu v dalších desetiletích. „Agresivní režimy nerozumí řečem o míru, chápou to jako slabost, která je posiluje v jejich agresivní politice. Jediné, co můžeme dělat, je být silní, být připravení se bránit, dávat to najevo. Jedině to nám zajistí mír,“ vysvětlil.