Fake News

„!! Francouzští žoldnéři v Kurské oblasti…“ uvedl v komentáři ke sdílení zmíněného snímku 10. srpna 2024 anonymní český účet na síti X označující se jako ing. Honza a doplnil k těmto slovům ukrajinskou vlaječku. Jeho příspěvek, vytvářející dojem, že francouzští žoldnéři bojují v Kurské oblasti na ukrajinské straně, dosáhl do středy 14. srpna bezmála 26 tisíc zobrazení.

Ostatní diskutující jej rychle začali upozorňovat na to, že výzbroj a výstroj vyfotografovaných vojáků je ruská i na již zmíněné písmeno Z, viditelné na uniformě vojáka obráceného zpola k fotoaparátu.

„Ten, kdo dodělal na ruské uniformy vlajky Francie, tak trochu zapomněl u klečícího vojáka vyretušovat Z na prsou,“ uvedl například IT specialista Pavel Hertl.

Věc je ale složitější. Podle ověřování Deníku vznikl snímek s největší pravděpodobností skutečně jako produkt ruské propagandy – jenže v tomto případě nemá dokazovat přítomnost „francouzských žoldáků“ bojujících za Ukrajinu, ale naopak „francouzské dobrovolníky“ pomáhající Rusku.

Existence skutečných francouzských dobrovolníků na rusko-ukrajinském bojišti je ale nedoložitelná a podle analytiků jde spíše o operaci ruské zpravodajské služby GRU.

Lži o Francouzích na ukrajinské straně

Výše uvedené neznamená, že by ruská propaganda lži o francouzském zapojení do bojů na ukrajinské straně nešířila vůbec. Hodně se objevovaly zejména letos začátkem května poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron veřejně zauvažoval, že by NATO a evropské země měly za určitých okolností zvážit nasazení vojáků na Ukrajině.

„Pokud by Rusové prolomili frontovou linii a existovala-li by ukrajinská žádost – což dnes není ten případ – museli bychom si zákonitě tuto otázku položit,“ uvedl tehdy Macron v rozhovoru pro The Economist s odkazem na možnost vyslání pozemních jednotek.

Prakticky vzápětí po tomto výroku se rozšířila fáma, že Francie již s těmito plány postoupila a rozmístila na Ukrajině tajné jednotky francouzské Cizinecké legie.

„Francie poslala tajně svou armádu na Ukrajinu – bývalý představitel Pentagonu Stephen Bryen v článku pro Asian Time tvrdí, že do Slovjansku byly vyslány jednotky 3. francouzského pěšího pluku, který je jednou z hlavních jednotek cizinecké legie… Tato skupina má asi 100 mužů, jde o dělostřelce a pozorovatele. Podle Bryena se předpokládá účast celkem asi 1500 vojáků,“ cituje redakce pro ověřování faktů časopisu Newsweek jeden z tehdejších dezinformačních příspěvků.

Jak redakce dále uvádí, Bryen čerpal své údaje z textu zveřejněného ruským státním zpravodajským kanálem Sputnik, který se odvolával na příspěvek publikovaný na ruském telegramovém kanálu Military Chronicle, přičemž text Sputniku byl později vymazán a přístup na Military Chronicle byl jen pro zvané.

Nic nedokazovalo, že by tyto příspěvky byly jakkoli podložené, a francouzská vláda jednoznačně popřela, že by některý z jejích vojáků byl nasazen na Ukrajině nebo v její blízkosti.

Dezinformace o Francouzích na ruské straně

V souvislosti s aktuálním průlomem ruských linií ukrajinskými jednotkami v Kurské oblasti se začala na ruských propagandistických kanálech šířit výše uvedená fotografie, ovšem s legendou, že zachycuje francouzské dobrovolníky ze zvláštní dronové letky, jež má být „znovuzrozením slavné francouzské stíhací perutě Normandie-Němen“.

Původní stíhací peruť Normandie-Němen byla leteckou jednotkou Svobodné Francie (exilové francouzské vlády), vyslanou v roce 1942 na východní frontu, aby spolu s letectvem sovětské Rudé armády bojovala proti německým okupantům.

Deník.cz bojuje proti falešným zprávám a uvádí je na pravou míru. Všechny články o dezinformacích najdete ZDE.

Podle článku, publikovaného 12. srpna v internetovém časopise Military Watch Magazine, prý „záběry ze zóny bojů v ruské oblasti Kursk potvrdily nasazení francouzských dobrovolných bojovníků z oddílu Normandie-Němen“.

„Na rozdíl od velké většiny západních dobrovolnických jednotek, které podporují ukrajinské válečné úsilí, podporuje Normandie-Němen ruské válečné úsilí proti Kyjevu a jeho NATO a je pojmenována po letecké jednotce, která sloužila po boku sovětské Rudé armády během druhé světové války,“ uváděl Military Watch Magazine.

Ten je však považován za nevěrohodný a propagandistický proruský zdroj. „Webové stránky neuvádějí jména autorů, editorů ani vlastníků ani nezveřejňují fyzické umístění redakce. Celkově hodnotíme Military Watch Magazine jako zaujatý a pochybný zdroj, a to na základě toho, že šíří a doporučuje proruskou propagandu a že se vyznačuje naprostým nedostatkem transparentnosti ohledně toho, kdo za web zodpovídá a odkud pochází,“ konstatují stránky Media Bias / Fact Check.

Na anonymním účtu na síti X, označujícím se jako War Watching Fella, se dále objevila informace, že velitelem zmíněné dronové letky Normandie-Němen je Sergej Munier. Podle webových stránek AnStrat by mělo jít sice o francouzského státního příslušníka, ale narozeného v roce 1992 v Luhansku, který od roku 2014 bojuje proti Ukrajině na straně ruské armády a proruských separatistů (francouzskou státní příslušnost získal po otci Francouzi).

Právě Munier měl na Telegramu a dalších promoskevských kanálech zveřejnit 10minutové video oznamující „znovuzrození stíhací eskadry Normandie-Němen“. Vůbec nic ale nedokazuje, že by s jeho případnou dronovou jednotkou spolupracovali ještě nějací další Francouzi.

„Zdá se, že sítě stojící za údajným znovuzrozením eskadry jsou propojeny s ruskou vojenskou rozvědkou GRU,“ uzavírá web Intelligence Online, zabývající se bezpečnostními a informačními službami.