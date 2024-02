Bývalý učitel programování na Českém vysokém učení technickém v Praze Pavel Cimbál šířil na sociální síti X video, podle nějž Ukrajina nyní posílá do bojů lidi s Downovým syndromem. Organizace ověřující fakta ovšem konstatovala, že video je falešné a bylo uměle vytvořeno ruskými propagandisty.

Od začátku války na Ukrajině vzniklo mnoho dezinformací. Jednou z posledních, které se šíří i českým internetem, je, že má Ukrajina posílat do bojů rekruty s Downovým syndromem. Jde o lež. | Foto: AP Photo/Evgeniy Maloletka

„K zblití… Mentálně postiženému klukovi, který byl také mobilizován na frontu, nejdřív mu nakecají, že ho nechají vystřelit si z minometu, a pak ho za to zkopou… Není to první video tohoto typu. Ten kluk se jmenuje Voha. Zažívá tam peklo už několik měsíců… Sláva Ukrajíně!“ napsal v neděli 11. února 2024 na svůj účet na sociální síti X Pavel Cimbál (jeho vyjádření jazykově neupravujeme, pozn. red.), bývalý vyučující programování na Českém vysokém učení technickém a v současnosti zejména šiřitel ruské propagandy, jehož X účet sleduje něco před 5,5 tisíce uživatelů této sítě.

Ke svému komentáři Cimbál připojil 57vteřinovou videosmyčku ukazující mladého člověka, vypadajícího jako člověk s Downovým syndromem, oblečeného v maskáčích a nacházejícího se v blíže neurčeném zasněženém terénu. Kdosi, kdo není v záběru, se tohoto člověka ukrajinsky ptá, zda chce minomet, a poté jej nutí jít sněhem, postupem času mu stále sprostěji nadává a v závěru do něj kope. Smyčka nese anglický titulek Ukraine abusing recruits with Down syndrome, tedy Ukrajina zneužívá povolance s Downovým syndromem.

U Cimbálova příspěvku se záhy objevil uživateli přidaný kontext odkazující na rozbor organizace pro ověřování faktů Seecheck působící v pěti zemích jižní a východní Evropy. Podle tohoto rozboru pocházejí tvrzení, že Ukrajina verbuje lidi s Downovým syndromem kvůli nedostatku nových vojáků, jen z proruských zdrojů a kromě videa s pochybnou pravostí neexistují žádné důkazy, které by taková tvrzení podporovaly.

Fact-checkeři: Video je proruská propaganda

Video s člověkem s Downovým syndromem ve vojenské uniformě napadaným ostatními vojáky se podle organizace Seecheck objevilo už 31. prosince 2023, a to na webovém portálu Epoha. Šlo o trochu jiný záběr, než je ten současný sdílený Cimbálem – na původním videu seděl tento člověk v příkopu s něčím, co podle popisu Epohy vypadalo jako hůl, a voják, který ho natáčel, si z něj dělal legraci a posměšně prohlašoval: „Podívejte, koho nám právě poslali!“ Článek, jímž portál Epoha video doprovodil, pak v titulku tvrdil, že Ukrajina nyní povolává a posílá do první linie lidi s Downovým syndromem, protože jiné rekruty už nemá.

Podle organizace Seecheck byl tento článek překladem materiálu, který vyšel 31. prosince 2023 v angličtině na webovém portálu The People's Voice, dříve fungujícím pod názvy NewsPunch a Your News Wire, což je americký web známý výrobou a šířením falešných zpráv.

Příspěvek, které na sociální síti X zveřejnil Pavel Cimbál:

Autenticitu prvotního videa zkoumal i ukrajinský webový portál pro ověřování faktů Bez Brehni (v překladu Beze lží nebo Žádné lži), který uvedl, že video se původně objevilo na TikToku a rozšířilo se pomocí sociální sítě Telegram. Podle tohoto portálu snímek obsahuje řadu detailů ukazujících na to, že jde o padělek. Přitom právě tyto detaily jsou charakteristické i pro další videa s údajnou účastí ukrajinské armády, která byla odhalena jako falešná.

„Místo události není zřejmé, stejně tak není jasná příslušnost údajného bojovníka k té či oné jednotce – chybí odpovídající nášivky i označení hodnosti. Hrdina zápletky se objevuje v gumových holínkách, i když je zima. Nemá na sobě žádnou vojenskou výstroj. Není to poprvé, co se ruská propaganda snaží ukazovat nahé bosé ukrajinské vojáky,“ uvádí web Bez Brehni. Všechny tyto charakteristiky přitom bezezbytku platí i pro aktuální videosmyčku šířenou dezinformátorem Cimbálem.

Web bez Brehni navíc poukazuje na to, že člověk se stejným hlasovým projevem (specifickou ukrajinskou mluvou, témbrem i intonací), jaký má osoba mimo kameru, se objevuje i na dalších falešných a zinscenovaných videích, například na videu ukazujícím údajně zraněného ukrajinského vojáka, kterého jeho spolubojovníci opustí. „Pokud analyzujete hlas zraněného muže, je podobný tomu, který použil voják zesměšňující osobu s Downovým syndromem. S velkou pravděpodobností jde o téhož hlasového herce,“ uvádí Bez Brehni.

Web zmiňuje i další známky svědčící o tom, že také toto video je falešné. „Svědčí o tom atypický způsob komunikace zraněného. Vlastně i výkřik pomoc zní nepřirozeně. Bojovník je údajně zraněn, ale křičí pod vousy. Podobně sporné jsou i další detaily videa – není jasné, kde se točilo, je nemožné prokázat, že jde skutečně o vojáky ozbrojených sil,“ uvádí web.

Zákon nic takového nedovoluje

Downův syndrom je genetická porucha spojená obvykle s opožděným tělesným růstem, lehkým až středně těžkým mentálním postižením a s charakteristickými rysy obličeje. Jak dále informuje organizace Seecheck, patří toto postižení podle ukrajinských zákonů mezi ty hendikepy, které vyřazují jejich nositele ze služby v armádě.

„Lidé s chromozomálními poruchami s výraznými dysfunkcemi, včetně lidí s Downovým syndromem, nemohou podle nařízení o vojenské lékařské prohlídce v ozbrojených silách Ukrajiny, novelizovaného 18. srpna 2023, v ukrajinské armádě sloužit. Stejná vyhláška předepisuje podrobná pravidla, podle nichž jsou lidé s určitými nemocemi a stavy prohlášeni za nezpůsobilé k vojenské službě,“ uvádí organizace Seecheck.

V důvěryhodných médiích nejsou žádné informace o náboru lidí s Downovým syndromem do ukrajinské armády dohledatelné. Kromě videí pořízených za nejasných okolností neexistují žádné důkazy, které by něco takového potvrzovaly.

„Tvrzení, že Ukrajina verbuje lidi s Downovým syndromem, protože už nejsou noví vojáci, je založeno na videu s pochybnou autenticitou, což není důkaz takové praxe. Naproti tomu podle ukrajinských zákonů lidé s výraznými dysfunkcemi v důsledku chromozomálních poruch v armádě neslouží. Taková tvrzení jsou součástí ruského propagandistického vyprávění o situaci v ukrajinské armádě. V souladu s tím považujeme tvrzení, že Kyjev verbuje lidi s Downovým syndromem, publikované v článku Epohy, za falešné,“ uzavírá organizace Seecheck.