Válková minulý týden ustoupila od kandidatury na ombudsmanku po zveřejnění informací o článku z konce 70. let, pod kterým je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Zdůvodnila to ale svým někdejším členstvím v komunistické straně. V souvislosti s kritizovaným článkem s Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou, prohlásila, že za svými odbornými pracemi si dále stojí.

Podle kritiků by ale měla opustit i funkci zmocněnkyně. Šéf ČSSD Hamáček dnes avizoval, že návrh na odvolání Válkové premiérovi Andreji Babišovi (ANO) předloží. O setrvání Válkové ale podle něj fakticky rozhodne ANO, protože disponuje deseti členy vlády a ČSSD jen pěti. Válková je zmocněnkyní od loňského května, kdy ji jmenovala vláda.

Schillerová uvedla, že Válková byla přizvána na jednání, aby vysvětlila svou situaci. "My jsme ji vyslechli. Ona nám rozdala materiál, kde to vysvětluje, včetně historické a faktické analýzy," uvedla. Válková podle ní připravuje trestní oznámení a žalobu na ochranu osobnosti kvůli výrokům, které na její adresu v médiích zazněly.

Válkovou vyzvali k rezignaci

Pozici vládního zmocněnce loni v červnu obnovil první Babišův kabinet. Do funkce pak jmenoval tehdejší náměstkyni úřadu vlády pro lidská práva Martinu Štěpánkovou, která loni ke konci března z pozice odešla. Post zmocněnce měly už dřívější vlády, poprvé vznikl v roce 1998. Před Válkovou úřad zastávalo pět mužů a dvě ženy. Některé kabinety pak měly ministryni či ministra pro lidská práva.

K rezignaci na funkci zmocněnkyně i k odchodu z Rady vlády pro lidská práva vyzval o víkendu Válkovou mimo jiné člen rady Tomáš Němeček. Válková by podle něj měla rezignovat nejpozději do čtvrtečního jednání, jinak z rady odejde on sám. "Teď je už pocit trapnosti při sledování činů a výroků profesorky Válkové nesnesitelný," uvedl na facebooku.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes prohlásil, že se Válková způsobem své obhajoby fakticky diskvalifikovala pro politické funkce. Kritická je také opozice. "Paní Válková nebyla kvůli své minulosti přijatelnou kandidátkou na ombudsmanku. A nemůže zůstat ani ve funkci vládní zmocněnkyně. Čím dříve tuto ostudu vláda ukončí, tím lépe," napsal dnes na twitteru šéf ODS Petr Fiala.

Úřad vlády podle Schillerové a ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) o víkendu oslovil zástupce všech vládních rad spadajících pod vládní zmocněnkyni. "Všichni se shodli, že Válková vykonala kus práce," uvedla Schillerová. Válkové se podle ní za osm měsíců podařilo vykonat víc práce, než některým jejím předchůdcům za mnohem delší dobu.