Bývalá ministryně spravedlnosti a nynější vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) prezidentovi Miloši Zemanovi sdělí, že odmítá nominaci na ombudsmanku. Doufám, že mě nebude přemlouvat, řekla dnes České televizi (ČT). Nevyloučila ale, že přesto ombudsmankou bude, protože podle ní může prezident její návrh odmítnout. Válková byla v posledních dnech kritizována kvůli svému článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Odmítnutí nominace ale Válková zdůvodnila jen svým někdejším členstvím v komunistické straně.

Bývalá ministryně spravedlnosti a nynější vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) | Foto: ČTK

Příští týden se Válková setká se Zemanem, který ji na ombudsmanku navrhl Sněmovně. "Odmítnu tu nominaci dodatečně. Doufám, že se nebude zlobit. Doufám, že mi vyhoví," řekla dnes Válková v České televizi. Na otázku, zda tedy nebude ombudsmankou, ale odpověděla, že to nemůže vědět. "Já řeknu, že to odmítnu, a samozřejmě že on (prezident) může zase odmítnout to moje odmítnutí," uvedla.