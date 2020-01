Válková minulý týden ustoupila od kandidatury na ombudsmanku po zveřejnění informací o článku z konce 70. let, pod kterým je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Zdůvodnila to ale svým někdejším členstvím v komunistické straně. V souvislosti s kritizovaným článkem s Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou, prohlásila, že za svými odbornými pracemi si dále stojí.

Po dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem Válovká ČTK řekla, že ji prezident podpořil ve funkci zmocněnkyně pro lidská práva, byť o jejím obsazení nerozhoduje. "Hlavně jsem (prezidentovi) vysvětlila okolnosti celého toho kvazipřípadu, proč jsem třeba řekla, že jsem neznala pana Urválka," uvedla Válková.

Podotkla, že ve druhé polovině 70. let, když nastupovala do výzkumného pracoviště, Urválka skutečně neznala. "Až později ale jsem se samozřejmě dozvěděla, o koho jde," řekla. Prezident podle Válkové vyjádřil nad záležitostí "kritický údiv". "Říkal, že jsem to měla v 60. letech více sledovat, ale věří mně a důležitá věc je pro mě, že mně prezident této republiky věří, že nelžu," zdůraznila Válková.

Následně se prezidenta ptala na názor ohledně svého setrvání ve funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva. "Pan prezident vyjádřil svůj názor tak, že on to samozřejmě nerozhoduje, rozhoduje vláda a premiér, ale on si myslí, že předpoklady pro užitečnou práci v pozici zmocněnkyně vlády pro lidská práva naplňuji a že bych jí měla zůstat," uvedla Válková.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) nevyloučil, že situaci Válkové probere i vládní koalice. Sociální demokraté se se zástupci hnutí ANO sešli ve 13:00 ve Strakově akademii, aby nastolili témata pro zbytek volebního období.

"Je potřeba, aby otázka lidských práv byla prezentována někým, kdo má vysokou autoritu," uvedl Zaorálek při příchodu na jednání. Vláda v pondělí Válkovou vyslechla, o jejím odvolání nehlasovala.

Pozice zmocněnkyně

"Debata neskončila, je možné, že v ním budeme pokračovat," uvedl s tím, že v pondělí si strany řekly své pozice a rozešly se bez hlasování. Situaci Válkové podle Zaorálka nelze dlouhodobě ustát, a to i vzhledem k zahraničí, kde by měl mít vládní zmocněnec vysoké renomé.

Podle kritiků by ale měla opustit i funkci zmocněnkyně. Pozici loni v červnu obnovil první Babišův kabinet. Do funkce pak jmenoval tehdejší náměstkyni úřadu vlády pro lidská práva Martinu Štěpánkovou, která loni ke konci března z pozice odešla. Post zmocněnce měly už dřívější vlády, poprvé vznikl v roce 1998. Před Válkovou úřad zastávalo pět mužů a dvě ženy. Některé kabinety pak měly ministryni či ministra pro lidská práva.