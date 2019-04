Jak vnímáte současnou Ukrajinu?

Ukrajina je bohatá země, ale ukrajinský stát je velmi chudý. A bohatství Ukrajiny je značně nerovnoměrně rozdělené. Několik procent Ukrajinců, oligarchové a jejich rodiny, vlastní skoro všechno, a ostatní nic. A tato naprostá většina Ukrajinců by zcela jistě ráda změnila současnou situaci, ale není-li to nemožné, bude to nesmírně dlouhé a komplikované.

Žije se tam těžce?

Ceny zboží a jídla jsou na Ukrajině jen o trochu nižší než v Česku. Posledními z posledních jsou na Ukrajině důchodci. S penzí necelých tří tisíc korun jim po zaplacení nájmu a elektřiny zbývá měsíčně na ostatní výdaje okolo tisíce korun. Průměrný plat se pohybuje podle regionů od 12 tisíc korun v Kyjevě až po šest až sedm tisíc v Zakarpatí. Nedivme se pak, že statisíce Ukrajinců pracují v Čechách, za dvoj- až trojnásobnou měsíční mzdu.

Zúčastnil jste se jako člen pozorovatelské mise OBSE prvního kola prezidentských voleb. Probíhaly demokraticky a svobodně?

První kolo voleb bylo skvěle organizováno a mezinárodní pozorovatelé z OBSE, NATO či Rady Evropy nenašli žádná pochybení nebo falšování. Tato informace je velmi důležitá pro řadu dalších, zejména finančních organizací, které s Ukrajinou ekonomicky spolupracují. Sami Ukrajinci tyto volby charakterizovali tak, že ti, co volí „srdcem“, volili herce a komika Zelenského, ti, co volili „rozumem“, dali hlas Porošenkovi. Náš překladatel byl z vítězství Zelenského dost nešťastný, a tak jsem ho uklidňoval: „Před čtyřiceti lety si Američané zvolili za prezidenta také herce, Ronalda Reagana, a ten nakonec dokázal zničit Sovětský svaz!“ Jeho skeptická odpověď zněla: „Ano, ale v současné situaci dokáže Zelenskyj zničit Ukrajinu.“

A co míníte vy – může?

Ukrajina se opravdu nachází v nelehké a složité situaci. Na východě probíhá zamrzlá válka se separatistickými regiony Doněcka a Luhanska. Přáním naprosté většiny Ukrajinců je co nejrychleji a za jakoukoli cenu ji ukončit. Opakovaně jsem se ptal desítek lidí, a jakkoli to zní tvrdě, přejí si mír i za cenu ztráty části území. Ostatně, že by Rusko vrátilo Ukrajině Krym, se diskutuje pouze na mezinárodní úrovni, obyčejní Ukrajinci se s touto možností již rozloučili.

Naopak shoda panuje na tom, že jediný, kdo může skončit válku na Donbase, je Putin, který samozřejmě tuto situaci diriguje, ale kdo by začal jednat s Putinem, bude označen za ruského agenta a mezinárodně dehonestován. Což ostatně platí i pro nás. Jsem si vědom toho, že výše uvedené věty mohou způsobit malý diplomatický skandál, ale uvítal bych spíše protinávrhy, jak válku na Donbase ukončit.

Porošenkova éra je spojována s všudypřítomnou korupcí. Oprávněně?

Všeobjímající korupce je skutečně obrovský problém. Místní ji nazývají „vertikální feudalismus“. Sféry vlivu jsou rozděleny mezi jednotlivé oligarchy, kteří mají v moci nejen ekonomiku, ale i parlament a státní aparát. A celá společnost funguje tak, že lidé musí dávat předem stanovenou taxu úplatků u lékaře, na úřadě, ve škole, naprosto všude. Jeden ze starostů zmínil, že se situace přece jen trochu zlepšila: dříve musel pravidelně platit veliteli místní policie a prokurátorovi, aby ho nesesadili z volené funkce, to dnes již není potřeba. Za tragédii však považuji, že dokonce soudy prý vyhrává ten, kdo dá skrze prostředníka soudci více peněz. I čeští podnikatelé se shodují, že v Rusku je vymahatelnost práva několikrát větší než na Ukrajině.

To se od Majdanu nic nezlepšilo?

Před pěti lety ukrajinský národ vystoupil proti korupci, za omezení moci oligarchů a za zvýšení životní úrovně. Ani jeden z těchto ukazatelů se za pět let nezlepšil, naopak. I prezidentský kandidát Zelenskyj má za sebou oligarchu Kolomojského, který chce sesadit současného prezidenta Porošenka. Ukrajinci jsou současnou situací unaveni a vyčerpáni. Vymanili se z vlivu Ruska a zvolili směr do Evropské unie a NATO. Rusko, se kterým se o novém směřování Ukrajiny nikdo nebavil, tuto krásnou ideu rozbilo. Vstup do NATO je vyloučen, protože Ukrajina nekontroluje své hranice a je de facto, byť ne vlastní vinou, „rozpadlým státem“. A EU se k Ukrajině nechová zcela korektně.

Co tím máte na mysli?

Sice jsme vyhlásili Rusku sankce za anexi Krymu, ale desítky evropských firem investují v Rusku miliardy. Německý plynovod Nord-Stream 2 budiž příkladem našeho velkého pokrytectví. Ukrajina ztratila trhy v Rusku, ale na export do EU byly stanoveny kvóty. Nejen já se obávám toho, že bude-li na Ukrajině pokračovat současný marasmus a nebudeme-li jako euroatlantické společenství Ukrajině schopni nějak výrazně pomoci, může se nálada zklamaných Ukrajinců opět obrátit k Rusku. Bohužel EU je zahlcena řešením vnitřních problémů a na Ukrajině není schopna zásadnější akce. Na rozdíl od negativního působení Ruska. Je to ke škodě naší i ukrajinské.