Na změnu jízdních řádů se musí připravit cestující u některých spojů od 11. června. Od července se pak zkrátí čas cesty mezi Prahou a Brnem, a to o šestadvacet minut. Nově vlaky tuto trasu urazí za dvě hodiny a třiatřicet minut.

Vlaky od 1. července znovu pojedou přes Českou Třebovou. | Foto: Arriva

Skončí totiž výluka u Brandýsa nad Orlicí a vlaky směřující z Prahy do Brna opět pojedou přes Českou Třebovou. Nikoliv přes Vysočinu. „Zkrácení cestovní doby pocítí všechny vlaky projíždějící mezi Prahou a Brnem a to v obou směrech, včetně spojů do Bratislavy, Vídně, Budapešti nebo Rijeky," zmínila mluvčí společnosti RegioJet Alexandra Janoušek Kostřicová.

Změna jízdních řádů. Z Brna vyrazí vlaky Moravia, z Židenic lze jet na Vysočinu

Vlaková linka mezi Prahou přes Brno a Břeclav do chorvatské Rijeky pojede ještě mezi 16. a 30. červnem přes Vysočinu, tedy přes Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou, od července se vlaky vrátí na původní trasu přes Pardubice a Českou Třebovou.

POLOVINA SPOJŮ VYPRODANÁ

Do odjezdu prvního vlaku RegioJet do Chorvatska zbývají poslední dny, budou jezdit třikrát týdně. „Za jednosměrnou jízdenku včetně rezervace a dalších služeb, jako například snídaně, zaplatí cestující ve voze se sedačkami cenu od 690 korun, za jízdenku ve spacím voze cenu od 890 korun," vyčíslila Janoušek Kostřicová. Polovina kapacity vlaků je už vyprodána. Největší zájem je o páteční spoj směrem do Rijeky a sobotní spoj z Rijeky do České republiky.

RegioJet průběžně posiluje také linku do Vídně a Budapešti, která dlouhodobě patří k oblíbeným destinacím.„Původně máme na spoji 260 míst, budeme ho posilovat zhruba o pětadvacet procent na 340 sedadel,” doplnil výkonný ředitel vlakové dopravy Jakub Svoboda. Linka z Prahy přes brno do Vídně a Budapešti patří k nejrychleji rostoucím. V loňském roce zaznamenala s 650 tisíci připravenými cestujícími největší nárůst. Meziročně o 150 procent.