Předseda Ústavního soudu Josef Baxa je proti tomu, aby ústavní soudci mohli opakovat svůj desetiletý mandát. Pevně ohraničené funkční období je zárukou maximálně svobodného rozhodování, uvedl v České televizi v nedělních Otázkách Václava Moravce. Každý prezident republiky by si to měl uvědomovat a nevytvářet ústavním soudcům pokušení nabídkou druhého mandátu, dodal Baxa.

ÚS se skládá z 15 soudců, které prezident jmenuje na deset let, přičemž ústava opakování mandátu nezakazuje. Zatímco první polistopadový prezident Václav Havel dával soudcům možnost druhého mandátu, aktuální praxe je taková, že prezident tuto možnost nenabízí. Podle Baxy je to dobře.

„Když by to bylo zakázáno, tak bych to považoval za vrcholně správné. Ale ústavu bych kvůli tomu určitě neměnil, protože práce na ústavě je práce pro klidné časy a chladné hlavy a myslím, že v současné době nemáme ani jedno, ani druhé,“ řekl Baxa. „Dneska není nedostatek kvalifikovaných kandidátů a nikdo není nepostradatelný, takže já si myslím, že jednou a dost,“ pokračoval.

Zmínil místopředsedu ÚS Šimíčka, který byl soudcem zpravodajem u nedávného rozhodování o zkrácené valorizaci penzí a kterému mandát vyprší letos. „Nesporně patří mezi jednu z největších autorit ústavního soudnictví a je škoda, že odchází, ale zároveň je to dobře,“ poznamenal Baxa s tím, že je to otázka principu. „Ústavní soudce má být nezávislý od prvního do posledního dne a ví, kdy ten poslední den je,“ podotkl.

„Máme z minulosti příklady soudců Miroslava Výborného a Jiřího Nykodýma, u nichž nebyl dán souhlas Senátu právě proto, jak hlasovali,“ poukázal na neúspěšné znovunavržení těchto dvou ústavních soudců tehdejším prezidentem Milošem Zemanem. Oba se jako soudci ÚS podíleli na zamítnutí stížnosti proti církevním restitucím, což jim levicoví senátoři při jejich schvalování připomněli.

Patnáctičlenný tým ÚS se stal po generační obměně končících soudců znovu kompletním poté, co prezident Petr Pavel ve čtvrtek jmenoval ústavním soudcem Milana Hulmáka. Advokát se stal osmým soudcem ÚS, kterého Pavel jmenoval. Prezident má letos navrhnout ještě další tři adepty na ústavní soudce. V červnu mandát skončí Šimíčkovi a Tomáši Lichovníkovi, v prosinci Davidu Uhlířovi.