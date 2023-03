Vládní pozice je jasná. Inflace stoupá tak prudce, že je nutné šlápnout na brzdu a snížit tempo valorizace penzí. Konkrétně té červnové, která měla podle původního mechanismu přinést každému důchodci 1770 korun navíc. Nyní to má být 760.

„Pokud navrhované opatření neprovedeme, systém dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému silně narušíme a ekonomické škody a náklady budou pro celou společnost nebývale vysoké,“ argumentuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Šéf resortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který je autorem úpravy, zdůrazňuje, že i současní senioři musí myslet na svá vnoučata.

„Nepřejí si, aby v budoucnosti živořila. Pokud chceme udržitelný důchodový systém i pro další generace, musíme se začít chovat zodpovědně. Momentálně se jede na dluh, což je neudržitelné. Důchody jsou nejvyšší v historii, za poslední dva roky jsme je zvedli o více než 5000 korun. Sami senioři často upozorňují, že chápou, proč důchody nemůžou dlouhodobě růst rychleji než mzdy, ze kterých finance pocházejí,“ dodává.

Zdroj: Deník

Opozice to vidí jinak, když tvrdí, že není možné zpětně sahat do platného zákona. Podle ní to nelze činit ani v režimu legislativní nouze, který včera vládní většina prosadila. Ovšem i kdyby novela parlamentem prošla, může narazit na prezidentovo veto.

„Není nic zvláštního na tom, že občan Petr Pavel má pochybnosti o některých aspektech navrhovaného opatření. Patří k nim jak možná retroaktivita, tak stav legislativní nouze, o tom není pochyb,“ podotýká Pavel.

