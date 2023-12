Odborníci proto nabádají rodiče, aby věnovali velkou pozornost nastavení zabezpečení zařízení. „Je také důležité děti upozorňovat na hrozby číhající v online prostředí a nastavovat v aplikacích co největší míru zabezpečení,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro Denik.cz ředitel výzkumu hrozeb společnosti Avast Michal Salát.

Moderní technologie se staly nedílnou součástí našich životů. Mají i děti mít možnost se s nimi seznamovat a používat je?

Děti s technologiemi nevyhnutelně přicházejí do kontaktu každý den, ať už ve škole, doma nebo mezi kamarády. Online svět pro ně však může představovat různá nebezpečí, se kterými si nemusí umět poradit. Je proto lepší, když je s technologiemi seznámí někdo dospělý, kdo jim poradí, jak případné rizikové situace řešit, a zároveň jim ukáže, jak se na internetu pohybovat bezpečně. Samozřejmě je potřeba brát v potaz věk dítěte a podle toho nastavit adekvátní pravidla.

Pro děti je důležité, aby se naučily nejprve vnímat svět pomocí smyslů a až teprve poté začaly využívat moderní technologie, říká expert:

Existuje věková hranice na pořízení prvního telefonu?

Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Záleží na vyspělosti dítěte, na tom, zda se dostává do situací, kdy by mohlo telefon potřebovat – například pokud chodí samo ze školy. Svou roli hraje do určité míry také tlak okolí – pokud mají telefon všichni spolužáci, pravděpodobně nechcete své dítě postavit do role outsidera. Obecně lze však říct, že by před pořízením prvního telefonu měli rodiče zvážit všechny důvody.

Pokud už dítě mobil dostane, co by měli rodiče udělat nejdříve?

Děti i rodiče by se měli domluvit na konkrétních pravidlech - jaké aplikace si dítě smí stáhnout, jaký obsah může na internetu sledovat, kdy může telefon používat, jak se správně chovat na sociálních sítích, nebo třeba kolik času může na telefonu trávit. K nastavení a dodržování pravidel můžou pomoct rodičovské nástroje, které jsou součástí systémů Android i iOS, nebo dodatečné aplikace.

Jaké hrozby číhají na děti v online prostředí?

Největší riziko představují místa, kde komunikují s dalšími lidmi, zejména s těmi, které neznají osobně. Děti si píší a hovoří po síti denně, a nemusí to být jen na sociálních sítích.