V Praze se slavnostně rozsvítil vánoční strom. Odpočítávat se muselo dvakrát

Na Staroměstském náměstí v Praze se dnes odpoledne rozsvítil vánoční strom. Slavnostní okamžik si nenechaly ujít tisíce lidí, kteří zaplnili i přilehlé ulice. Městská policie a Policie ČR podle mluvčí Ireny Seiferové kvůli velkému zájmu některé přístupy na náměstí uzavřela a další lidi nepouštěla. Rozsvěcení stromu provázely technické potíže. Napoprvé se tisíce světel nerozzářily, marně se odpočítávalo i podruhé. Až po chvíli se pak smrk rozsvítil. Centrum metropole letos zdobí třiadvacetimetrový smrk z Rynoltic v Libereckém kraji, který rostl na zahradě rodinného domu 61 let.

O doprovod se postarala hudba z pohádky Tři oříšky pro Popelku, také ozdoby jsou tentokrát s motivy z pohádek. Pod stromem nechybí tradiční dřevěný betlém. Strom slavnostně rozsvítili primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a herec Pavel Trávníček, který ve slavné pohádce ztvárnil Popelčina prince. Právě motivy z českých pohádek jsou tématem letošních pražských vánočních trhů.

Novinkou je snaha o snížení ekologické zátěže

Znovu se tisíce světel na stromku rozsvítí v 17.30, hudbu Karla Svobody nahradí skladba od amerického skladatele filmové hudby Johna Williamse Somewhere In My Memory. Střídat se pak budou při opakovaném rozsvěcení stromu po hodině až do 21.30. Stejný program si návštěvníci Staroměstského náměstí mohou užít až do 6. ledna, kdy vánoční trhy končí.

Každý den ožije Staroměstské náměstí kulturním programem. Na pódiu se za 37 dnů konání trhů vystřídá 150 vystoupení. Na náměstí budou fotokoutky se saněmi nebo Popelčiným střevíčkem. Novinkou letošních trhů je snaha o snížení ekologické zátěže. Kelímky, tácky a tašky budou z kompostovatelného materiálu.

Výběrové řízení v roce 2016 bylo transparentní

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) chce nechat prověřit výběrové řízení z roku 2016 na pronájem Václavského a Staroměstského náměstí společnosti Taiko k pořádání trhů. „My jsme si jisti, že výběrové řízení v roce 2016 bylo transparentní. Jestliže je to přáním pana primátora výběrové řízení prověřit, tak my to jedině vítáme, protože zase čelíme nedůvěře ze strany vedení města a není to příjemné," řekl novinářům Libor Votruba ze společnosti.

Taiko pořádá vánoční trhy v centru metropole od roku 2004. Před čtyřmi lety dostali pořadatelé výpověď, protože smlouvu vedení města považovalo za nevýhodnou. Ve výběrovém řízení však společnost opět uspěla. Každý rok platí městu za pronájem čtyři miliony korun.