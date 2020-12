V Česku se v příštím týdnu i noční teploty udrží nad nulou, na Štědrý den se teploty budou pohybovat kolem pěti stupňů Celsia. V dalším týdnu se pak ochladí, na Silvestra už by mohlo v noci mrznout. Vyplývá to z měsíčního a týdenního výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu. Vzhledem k předpokládaným teplotám nelze zatím očekávat trvalejší sněhovou pokrývku v nižších polohách, ale pouze na horách, kde začne s vánočními svátky sněhu postupně přibývat, uvedli meteorologové.

Ilustrační snímek | Foto: Antonín Schubert

Následující období čtyř týdnů od 21. prosince do 17. ledna bude jako celek teplotně slabě nadprůměrné. Nejtepleji bude podle meteorologů právě příští týden, pak by měly teploty zvolna klesat. Relativně nechladněji bude v týdnu od 4. ledna. "Ale i ten by měl mít průměrnou teplotu nad dlouhodobým normálem," uvedl ČHMÚ.