Vánoce z e-shopu. Dárky s jistotou doručí, když je objednáte i v půlce prosince

/INFOGRAFIKA/ Pošťákům předvánoční sezona již začala. V polovině listopadu budete mít dopravu dárků levnější. Doručení brzdí chyby v adrese či na zvoncích.

Hodláte blízkým koupit vánoční dárky v e-shopu? S nákupem byste neměli otálet. Již v půli listopadu se podle očekávání obchodníků internetové prodeje oproti předchozímu období obvykle zdvojnásobí.

Pro Českou poštu předvánoční provoz začíná již na přelomu září a října, kdy lidé s objednáváním vánočních dárků začínají. Nákupní horečka ovšem podle obchodníků vypukne zejména v týdnu po 11. prosinci. „Tento týden bych doporučil jako ideální pro poslední poslání objednávek tak, aby dárky dorazily pod stromeček včas,“ říká výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. Očekává přitom, že oproti loňskému roku letos nákupy přes internet vzrostou o 15 procent a budou se tak na celkovém objemu maloobchodu v Česku podílet více než desetinou.

Na Vánoce se e-shopy od léta pilně připravují. „V současné době již navyšují kapacity skladových zásob i personálu,“ konstatoval Vetyška.

Obchodníci chtějí předcházet přílišnému návalu na jejich stránkách v posledních předvánočních dnech, proto vybrané e-shopy ve dnech od 13. do 15. listopadu uspořádají na dopravu zboží zvláštní slevové akce, další nákupní „svátky“ pořádají po britském a americkém vzoru ve dnech 24. a 27. listopadu.

Včasné odeslání balíků doporučují také dopravní společnosti. Lidé by podle nich měli být při posílání zásilek co nejpečlivější. Přesto se často dopouštějí chyb, které doručení zásilky brání. Zapomínají napsat poštovní směrovací číslo či čísla popisná a orientační.

„Nejčastěji se setkáváme s neúplnými údaji, jako jsou například nepřesná adresa, chybějící telefonní kontakt, nevhodné nebo nedostatečné balení,“ řekla Deníku mluvčí společnosti DPD Patricie Turková. Jindy je zase viníkem nedoručení zásilky její adresát. „Zákazníci také někdy nemají označené zvonky,“ uvedla.

Ani když zásilka dojde na místo včas, nemusí mít spotřebitelé vyhráno. Může se stát, že je poškozená. Lidé by si ji proto měli při převzetí vždy důkladně zkontrolovat a viditelně poškozený balík nepřebírat. „Pokud dojde k poškození zásilky, je nutné požádat kurýra o sepsání protokolu,“ uvedl Ondřej Vosický ze společnosti DHL.

Poté je obvykle potřeba, aby se na vyřešení reklamace příjemce zásilky dohodl nejprve s jejím odesílatelem. „Poštovné platí odesílatel, proto by měl právě on podat reklamaci, protože si za službu zaplatil,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Pošta reklamaci vyřídí do 30 dnů.

Doručovatelské společnosti si význam rostoucího on-line trhu dobře uvědomují. Investují do modernizace, ekologie a posílení infrastruktury. Přibývají servisní centra i automatické třídicí linky. „Rovněž jsme zesílili bezpečnostní opatření,“ připomněl Vitík.

Firma DPD zase zákazníkům vychází vstříc svou aplikací DPD Kurýr. „Díky ní mohou sledovat kurýra v reálném čase na mapě, jak se blíží s balíčkem,“ uvedla Turková. „Lze v ní také změnit čas a místo doručení nebo přesměrovat zásilku,“ dodala.

JAN VETYŠKA z Asociacie pro elektronickou komerci tvrdí: Poškozený balík? Raději ho nepřebírejte

Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška řekl Deníku, na co si zákazníci mají dát pozor při posílání vánočních dárků z e-shopů.

Jak jste spokojeni se službami dopravců, kteří vaše zboží dodávají zákazníkům? Fungují všechny tyto společnosti na českém trhu spolehlivě?

Dopravci se stejně jako e-shopy stále vyvíjejí a v současné době lze obecně říct, že nabídka jejich služeb splňuje očekávání internetových obchodů. Samozřejmě, vždy existuje prostor pro zlepšení a především období Vánoc opět dopravce prověří. Obecně lze ale říct, že dopravci vycházejí e-shopům svojí nabídkou vstříc.

Na co by si lidé při přebírání balíků měli nejvíce dávat pozor – kde hrozí zboží nebezpečí?

Vždy je samozřejmě vhodné balík maximálně zkontrolovat. V případě poškození pak doporučujeme ho nepřebírat a nechat k vyjádření dopravce i e-shop. Spotřebitelé by rozhodně neměli váhat s kontrolou objednaného zboží, velmi tak ulehčí případné řešení problému.

Co má zákazník dělat v případě, že mu balík přijde viditelně poškozený? Kdo ručí za bezproblémové doručení zásilky – prodávající, nebo dopravce?

Zákazník uzavírá kupní smlouvu přímo s internetovým obchodem, nikoli dopravcem. Za dopravu tak odpovídá prodávající. Ten má potom smluvní vztah s dopravcem, na jehož základě se případné komplikace řeší. Samozřejmě ale může zákazník vyjít vstříc obchodníkovi v rámci zjednodušení případné reklamace a obrátit se dle instrukcí na dopravce. Jak již bylo řečeno, viditelně poškozený balík by zákazník měl odmítnout převzít s odkazem právě na poškození.

Kam a jak má v takovém případě směrovat reklamaci?

Reklamovat může kupující vždy u prodávajícího. Jestliže se s prodávajícím domluví jinak, může zjednodušit celý proces a dle instrukcí se obrátit i na dopravce. Není to ale zákazníkova povinnost.

Kde a jak může vymáhat zaplacení případné škody? A kam se může odvolat v případě, že mu ji nikdo nebude chtít zaplatit?

Celý proces reklamace je stejný jako u kamenných obchodů – zákazník se tedy obrátí na prodávajícího a s ním celou záležitost řeší v souladu s platnými předpisy. V případě, že nedojde ke shodě, může například využít institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které zaštiťuje Česká obchodní inspekce. V drtivé většině případů však e-shopy vyřeší reklamace ke spokojenosti zákazníků.