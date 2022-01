Vánoční stromek k popelnici? Nový zákon vyvolal nejen v Ostravě zmatek a hněv

Ostravané tak mají povinnost tento symbol Vánoc vozit přímo do sběrného dvora, nikoliv pohazovat na ulici. „Lidé se podle nové vyhlášky i zákona mohou dopustit přestupku, a zákon stanovuje i sankci,“ potvrdila mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Žádná „svozová rebelie“ se však letos v Ostravě konat nebude. Lidé totiž o nové vyhlášce podle všeho nevěděli a stromky od popelnic opět odveze svozová firma. Na sociálních sítích se však strhla mohutná diskuze, ve které obyvatelé moravskoslezské metropole vedení města kritizují.

Přidají se další?

Ostrava je zatím jediným větším městem, které odnos stromků přímo do dvorů nařídilo. Rychlost při výkladu nového zákona překvapila místopředsedu Svazu měst a obcí (SMO) Pavla Drahovzala. „Podle zákona si každá obec či město může během roku upravit vyhlášku tak, aby do ni dalo svoji představu s dalším nakládáním s odpady. Například s textilem či oleji. Že si tam však dala Ostrava právě stromečky, to mě opravdu překvapilo. Dle mého to však může nadělat více škody, než užitku,“ míní muž, který má v SMO v gesci životní prostředí.

Další větší města, které Deník oslovil, zatím neuvažují, že by stromečky daly na „černou listinu“ a lidem nařídily jejich odnos sběrných dvorů . „Také jsme vydali novou odpadovou vyhlášku, ale pravidla svozu vánočních stromků se u nás nezměnila. Zejména proto, že zavedený systém svozu tady už mnoho let úspěšně funguje, osvědčil se,“ uvedla mluvčí Českých Budějovic Jitka Brůha Welzlová.

Lidé v jihočeské metropoli tak tak dál odstrojené vánoční stromky dávají ke kontejnerům na odpad a podle harmonogramu jsou sváženy. „Pokud někomu více vyhovuje, například díky bydlišti, sběrný dvůr, doveze či donese stromek samozřejmě právě tam,“ doplnila Welzlová. Stejně budou postupovat například i radnice v Hradci Králové, Plzni či Praze.