ANALÝZA: Ve druhém kole se rozhodne nejen o tom, kdo bude na Hradě

/INFOGRAFIKA/ Miloš Zeman získal pod čtyřicet procent hlasů. Jiří Drahoš udělal nadějný výsledek. Příjemné překvapení si na konto připsali Pavel Fischer a Marek Hilšer. Propadli Michal Horáček a především Mirek Topolánek. Co z toho plyne před druhým kolem hlasování?

Každý prezident, který v přímé volbě obhajuje funkci, je v obrovské výhodě. Má za sebou pět let práce, velký aparát, zajištěnou publicitu. Prakticky se to nedá prohrát. Pokud ovšem celé roky systematicky nekopete do intelektuálů, novinářů a obyvatel hlavního města. A také nemáte-li za sebou bezpočet přešlapů, nepravd a nedodržených slibů. Eventuálně neuzavřete mocenský pakt s šéfem nejsilnější strany, který zavání politickým monopolem.

HUMPOLÁCKÝ STYL

Miloš Zeman je pořád mírným favoritem prezidentského klání. Všichni lidé, kteří nemají rádi Brusel, iracionálně se bojí statisíců nepřítomných migrantů, milují Zemanův humpolácký styl a nenávidí pražskou kavárnu, za dva týdny znovu hodí hlas právě jemu. A kromě nich mnoho podnikatelů, kteří obchodují s Ruskem a Čínou, mají rádi Václava Klause, vzpomínají na zlaté časy opoziční smlouvy a přidělených pašalíků. Samozřejmě i příznivci KSČM, kteří se díky Zemanovi přestali cítit méněcennou skupinou.

Jiří Drahoš láká voliče, kteří si myslí, podobně jako předseda Pirátů Ivan Bartoš, že český prezident by měl především důstojně reprezentovat stát, povzbuzovat občany k co nejkvalitnějšímu naplnění osobního i profesního života a hlavně neházet vládě a zákonodárcům klacky pod nohy.

Fotogalerie ze štábu Jiřího Drahoše:

Miloš Zeman ohýbal ústavu k prasknutí, jmenoval vlády podle svých představ, ničil jemu nesympatické předsedy stran. Nic z toho by Jiří Drahoš nedělal, i když dnes těžko říct, co by naopak dělal. Všichni jeho příznivci sázejí na to, že by byl seriózní a čitelný. Jeho odpůrci předpovídají, že bude jen loutkou protřelých politiků, lobbistů a byznysmenů. Měl by ale něco takového 68letý akademik se skvělým renomé v mezinárodním vědeckém světě zapotřebí?

Zatímco už dnes víme, že největším spojencem Miloše Zemana je Andrej Babiš, stranické preference Jiřího Drahoše známé nejsou, tedy kromě negativního postoje ke KSČM a SPD. V hnutí ANO mu vadí jen předseda, který čelí podezření z trestného činu. Osobně proti Babišovi nic nemá.

Zemanovi naopak uškodilo, že se tak viditelně propojil právě s dominantním premiérem. Lidé mají tendenci vyvažovat převahu, která by je mohla převálcovat. A pakt Zeman-Babiš by mohl skutečně proměnit základní pravidla fungování demokracie v zemi.

ZAŘADIT ZPÁTEČKU

Andrej Babiš, jehož čeká hlasování o důvěře, to cítí. Proto po vynucené podpoře Miloše Zemana začal couvat. Včera v TV Prima řekl, že pokud chce současný prezident obhájit mandát, měl by se přihlásit k západoevropské orientaci, opustit směr na Rusko a Čínu a zbavit se Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého. Je to ovšem totéž, jako by po něm chtěl, aby vyhrál olympiádu v běhu na sto metrů.

„Kladu si otázku, do jaké míry Miloš Zeman vystupuje sám za sebe a do jaké už je jen funkcí svého okolí,“ ptal se v televizní diskusi šéfredaktor Listů Václav Žák. Jinak řečeno, kdo si přeje Miloše Zemana na Hradě, volí s ním zároveň Mynáře, Nejedlého, Putina a Si Ťin-pchinga. Pochopitelně také Andreje Babiše ve Strakově akademii, ať už kauza Čapí hnízdo dopadne jakkoliv.

Změna se jmenuje Jiří Drahoš. Zatím ovšem netušíme, jakou podobu bude mít.