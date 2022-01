Některým členům správní rady, které jmenuje vláda, už skončilo funkční období. Ministerstvo zdravotnictví navrhlo odvolat pět lidí, tři by měli pokračovat i v dalším funkčním období. Nově by ve správní radě měl od 27. ledna usednout bývalý ministr financí Kalousek, předseda senátního výboru pro zdravotnictví Kraus, náměstci ministra zdravotnictví Pavlovic a Radek Policar, místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS), ortoped a člen ODS Radek Černý a vedoucí oddělení úhradových mechanismů na ministerstvu zdravotnictví Tomáš Troch. Pokračovat by měla náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová i další zástupci ministerstva Lenka Poliaková a Jan Zapletal. Poliaková v minulosti působila také ve správní radě Vojenské zdravotní pojišťovny.

Z dozorčí rady by měl na návrh ministerstva odejít právník Jan Zahálka. Nahradí jej právník a starosta Loun Pavel Janda (TOP 09).

O obměně orgánů VZP měla tento týden jednat i Sněmovna. Piráti, kterým hrozilo to, že kvůli poměrnému zastoupení přijdou o své zástupce ve VZP, ale s návrhem nesouhlasili. Znovu se tak sejde volební komise. Dolní komora musí členy správní a dozorčí rady volit v souladu se zákonem do 90 dnů od svého ustavení.