Ve středu dorazí bouřky, někdy i s přívalovým deštěm

Zámečníci strojů STROJNÍ ZÁMEČNÍK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: STROJNÍ ZÁMEČNÍK, - vzdělání technického zaměření, - prasxe v oboru, - manuální zručnost, - schopnost práce dle výkresové dokumentace a technologického postupu při sestavování výrobků vč. stehování, - základní kurz svařování ZK 135.1, - spolehlivost a zodpovědný přístup, - platný jeřábnický a vazačský průkaz, Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, HLÁSIT SE: Horínková Renata Ing., tel.: 478637681, e-mail: horinkova.renata@sub-ksk.cz, osobně na adrese Dřínovská 3, Most - Komořany. Pracoviště: Slovácké strojírny a.s. - pracoviště most- komořany, Dřínovská, č.p. 3, 434 01 Most 1. Informace: Renata Horínková, +420 478 637 681.