Ve věku 54 let zemřel bývalý šéf rozvědky a velvyslanec Schwarz

Ve věku 54 let zemřel bývalý šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědky, a někdejší velvyslanec v Izraeli Ivo Schwarz. Oznámil to na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Schwarz byl z dosavadních osmi ředitelů ÚZSI od vzniku samostatného Česka nejdéle působícím. V čele rozvědky stál sedm let. Předtím také pracoval několik let u cizinecké policie.

Ivo Schwarz | Foto: čtk

Schwarz vystudoval ekonomiku na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Po studiu pracoval na přelomu 80. a 90. let nejprve jako ekonom v Kovohutích Rokycany. V roce 1991 začal pracovat u cizinecké policie a následně vystudoval obor Bezpečnostní služby na Policejní akademii v Praze. K civilní rozvědce nastoupil roku 1999. Nejprve zastával post ředitele odboru zahraničních styků a později se stal náměstkem ředitele. V roce 2007 byl jmenován ředitelem ÚZSI a v této funkci byl až do roku 2014. V roce 2013 ho prezident Miloš Zeman jmenoval brigádním generálem. Po odchodu z čela rozvědky se Schwarz stal českým velvyslancem v Izraeli. Na tomto postu ho loni v říjnu vystřídal bývalý ministr obrany a zahraničí Martin Stropnický (ANO).

Autor: ČTK