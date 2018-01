Kajínek: Když pojedu autem a způsobím nehodu, mohu zase do vězení na doživotí

Nad pohodlným křeslem na pódiu klubu Masters of Rock ve Zlíně svítí v pátek po 18. hodině tlumené světlo. „Doufám, že vám to nevadí, ale toho umělého jsem si za dvacet tři roků užil až dost,“ usmívá se na své publikum jeden z nejznámějších českých vězňů Jiří Kajínek.

Zájem byl patrný hlavně ze strany žen. „Je charismatický," říkaly.

Pravomocně odsouzený za dvě vraždy, jenž dostal milost prezidenta republiky, využil svou svobodu, aby se na besedách s lidmi v celé republice podělil o své zkušenosti za mřížemi a přidal k tomu, jak říká, pohled nevinně odsouzeného.

Zlín je jeho první ostrá besední zkušenost, ty další plánuje i v ostatních městech.

„Ptejte se mě, na co chcete a já vám odpovím, na co chci,“ říká ve Zlíně desítkám návštěvníků.

Z publika se už zvedá první ruka a padá první dotaz.

„V Mírově je muzeum, ve kterém je kus lana, na kterém jste utekl, a prý za stovku z něj dostanete metr. Tak kolik jste ho upletl?“

„Jestli je to to lano, co jsem upletl, to nevím, protože mě tam nikdy nepustili,“ reagoval Kajínek.

Z přítomných diváků opadla počáteční ostýchavost a hodina a půl vyhrazená pro diváky je nabitá dotazy. Jiří Kajínek neodmítne ani jeden. Dokonce si i sedne.

„Sice jsem se naseděl už dost, ale když jinak nedáte, sednu si i teď,“ naráží na svůj osud známý exvězeň.

Přiznává, že sedmiletá podmínka bez jakéhokoliv omezení, kterou po propuštění z vězení „vyfasoval“, je pro něj těžká.

„Když pojedu autem, nabourám a stane se, že při tom někdo zemře, tak můžu jít na doživotí do vězení, což je docela drsné,“ komentuje svou podmínku Kajínek.

Diváci se však i pobavili, a to při dotazu jednoho z nich, jestli nechce muž, kterému se podařilo uprchnout z Věznice Mírov, založit klub útěkářů z vězení.

„Nezlobte se, to není nic osobního, ale budete muset začít cvičit. Druhá věc je, že kdyby to bylo jednoduché, tak v tom vězení nikdo není,“ odpověděl Jiří Kajínek s tím, že skutečný útěk z vězení, jako jsou Valdice nebo Mírov, se musí připravit, naplánovat a musí mít člověk ve chvíli útěku notnou dávku odvahy jej nakonec uskutečnit.

Beseda se protáhla. Na úplný konec Jiří Kajínek ještě pózuje před objektivy fotoaparátů, vznikají nová selfie. Je vidět, že je o něj ve Zlíně zájem, zejména ze strany ženské části publika.

„Přijela jsem, protože je velmi charismatický a velmi sympatický,“ uvedla například Martina Nášelová z Fryštáku s tím, že není přesvědčena o jeho vině.

„Nebyl jsem jeho příznivcem, ale chtěl jsem vědět, jak se bude chovat a co bude říkat. Musím říct, že umí jednat s lidmi a nebojí se jich, ale stejně si myslím své,“ uvedl pan František, který nechtěl prozradit své příjmení.