Tomáš Michálek: Zprávy z protektorátu neustále psaly o sabotážích a nepřátelství

Tomáš Michálek má vzezření běžného hosta kavárny Slavia, ale přesto jej nelze přehlédnout, když přichází na setkání. Je totiž typickým kavárenským hostem z doby, kdy do Slavie chodili bratři Čapkové. Obdivuji ležérní střih jeho oděvu se vzorem – snad kohoutí stopy, neuvěřitelně široké nohavice, uzel vázanky, kostěnou hůlku, brýle i klobouk.

Oceňuji jeho výběr bazaru, ale Tomáš Michálek se shovívavě usměje: „Vy byste chodil do společnosti ve věcech z frcu? To je šité na míru.“ Uznává však, že lidé, kteří ho neznají, jej považují buď za recesistu, blázna, nebo za roztržitého člověka, který odešel z natáčení v kostýmu. „Tohle je jen vzhled, ale ve skutečnosti jde o zásadní věc,“ říká. „Mně je v té době dobře a žiji v ní se vším všudy. Vaše éra – to je pro mě budoucnost.

Těžko se to jednoduše vysvětluje, ale mí blízcí a přátelé už mě tak berou a já si zase zvykl na lidi kolem sebe. Pravda, společenský kontakt nebývá úplně snadný, o to větší pak mám potřebu samoty, v níž zase nabírám síly.“

Lásku k duchu první republiky v Tomášovi probudil dědeček. „Bylo mi asi pět let a děda pouštěl nějaké písničky, ukazoval mi různé věci, a mně se to zalíbilo. Byl jsem dítě, neměl jsem srovnání a nevěděl, že je to staré. Děda si říkal, že jsem asi trochu zvláštní, začal mě zkoušet, pouštěl mi hudbu, filmy… A já k té době přirozeně tíhl.“

Časy překotného pokroku

Architekt, který na Nymbursku postavil rodinný dům – jak jinak, než s lehkým odkazem k Adolfu Loosovi –- připomíná, že v „jeho“ časech už mají téměř všechno, co máme my v „jeho budoucnosti“. „Nemáme jen tři věci – mikrovlnku, cédéčko a tranzistor. I televize vlastně je, postavili vysílač na Žižkově, ale pak to v předtuše války zastavili, aby z vysílače nebylo gonio –- navádění bombardérů –- a zprovoznili ho až po válce. Mimochodem, hlavní otázky letectví jsou taky vyřešené, i vrtulníky jsou, proudové motory, experimentuje se s raketami…“"

Tomáš Michálek mluví o čase, ve kterém žije, jako o době překotného pokroku. „Média a marketing jsou od toho, aby kolem všeho dělaly velký humbuk, ale rychlost vývoje je dnes ve srovnání s mou dobou nicotná. Vezměte obyčejné auto – dnes, když jezdíte deset let starým autem, nikdo si toho nevšimne. V mém čase je to vyloučeno, rozdíl je obrovský.“

Vnucuje se otázka proč svůj život Tomáš Michálek vsadil právě do desetiletí 1928–38? „Když vznikla nová republika, nějaký čas trvalo, než si naše společnost odžila Rakousko a začala žít sebe sama. A rok 1938 je snad jasný – končím před Mnichovem. Nechci zažívat to trauma, které způsobilo mnichovský syndrom, jímž trpíte všichni. Přitom úplně zbytečně. Ale k tomu se snad ještě dostaneme.“

Prožíváte tedy své desetiletí stále dokola?

Zpočátku jsem si říkal, že se budu nudit, když pojedu druhé, třetí kolo, ovšem prožívám ho v jiném věku a zajímají mě zase jiné věci, jiné roviny. Jdete víc do hloubky. V dětství mě to zaujalo, ale „praktikuju“ tak od patnácti, kdy jsem do tanečních už šel stylově ve fraku a s hodinkami v kapse.

V nějakém článku jste hovořil o tanci jako o důležitém o důležitém aspektu vaší doby.

Ono je to vlastně důležité i dneska, ale dnes už nikdo netancuje. Tehdy šlo o způsob seznamování, abyste si holku mohl osahat, abyste věděl, co „kupujete“. Život byl daleko nevázanější, než je dnes.

Překvapilo mě, když jste mi na křtu knížky Pavla Bryzce řekl, že si dnes neumíme užívat.

Ano, vy nežijete. Lépe řečeno, vy žijete virtuální život. Přitom máme lehce přístupné všechny požitky…

Asi něco děláme blbě.

Blbě ne. Vy ale děláte něco úplně jiného – to nežijete vy, to žije váš obraz. Vy spousty věcí prožíváte prostřednictvím internetu, aniž byste toho byli svědky. Když tehdy nic takového neměli, prožívali věci fyzicky. Dneska, když to na vás přijde, pustíte si něco na počítači, ale tenkrát jste souložili s tou ženskou. I ženy byly úplně jiné, přístupnější. Začalo to po první válce. Na jednoho chlapa byly tři ženské. Pak taky přišla móda odhalenějšího oblečení, ženská musela dát něco do placu, to jinak nešlo. Hru na fajnovky válka rozkopala.

Taky přišla móda homosexuality – k lepšímu tónu už nepatřilo držet si slečnu, ale chlapce. Ženských byla fůra. A skuteční homosexuálové měli problém, jak se poznat, a tak vznikla série různých znamení. Na všechno existovala pravidla, způsob, jak nosíte prsten, jak se díváte, jak šmelcujete s kabelkou. To všechno mělo význam, byl to mezinárodní význam. A oblečení bylo opravdu důležité, ani vandrák nechodil jako vandrák, i on měl oblek. Proto ta znamení – když jste se chtěl s někým seznámit, musel jste na něj promluvit, ne jako dneska.

Schopnost komunikace se tedy cenila.

Snad ani ne víc než dnes, ale nebyla tam ta dnešní překážka. Dnes je seznamování často nepřirozené – napíšete si, pošlete fotky, a pak zjistíte, že přišel někdo úplně jiný. Je to velmi ošidné, nehledě k tomu, že se spousta lidí rovnou vydává za úplně někoho jiného.

Přitom u prostého, skutečného seznámení už napoprvé, tváří v tvář, zjistíte o člověku spoustu informací. Jednoduše se to těžko popisuje… Chlapi byli tehdy drzejší, říkali si: „Bbuď to vyjde, nebo ne.“ Dnes má člověk větší zábrany.