Vědci sledují, zda se vlci v Česku nepáří s domácími psy

Byla to velká radost vědců a ekologů, když se počátkem 90. let do Česka začali opakovaně vracet vlci. Téměř sto let poté, co byli na našem území vlci oficiálně vyhubeni, se dnes pravidelně objevují minimálně na šesti místech republiky.

dnes 03:50 SDÍLEJ:

Pro zoology to ovšem znamená i nový úkol: nejenom, že pomocí fotopastí monitorují pohyb šelem a ze vzorků jejich trusu sledují zdravotní stav, nově také začali zkoumat, zda se vlci nekříží s volně pobíhajícími domácími psy. Výskyt prvního „vlko-psa“, neboli hybrida, už loni potvrdili odborníci u Rumburku na severu Čech. Šlo o jedno ze tří mláďat. Dvě mláďata zemřela a po třetím „vlko-psu“ se slehla zem. Podle expertů je možné, že v tuto chvíli už nežije, protože ho od loňského dubna nezachytila žádná fotopast. VLČÍ GENETIKA Na pohyb vlčích smeček, včetně hlídání jejich genetické „čistoty“, se teď soustavně zaměřují odborníci z České zemědělské univerzity (ČZU) společně se zoology z Univerzity Karlovy a dobrovolníky z Hnutí Duha. Experti z ČZU se stali členy tzv. středoevropského konsorcia pro vlčí genetiku a řádově nasbírali už stovky vzorků vlčího trusu – z nějž lze zjistit i zmíněné křížení. ČTĚTE TAKÉ: Jelen Standa bude žít, jde do prezidentské obory v Lánech „Na území Česka k páření vlků se psy dochází vzácně, protože zdejší farmáři nepo-užívají pastevecké psy a zaběhlé a toulavé psy u nás regulují myslivci, na rozdíl například od Itálie, kde také na výzkumu spolupracujeme a kde je hybridizace běžnější. Křížení se nejčastěji děje v době, kdy je volně žijících vlků málo a jedinec k sobě nenajde vhodného partnera. Když je samice vlka v říji a nemá jinou možnost, psa přijme,“ vysvětluje Barbora Černá Bolfíková z Fakulty tropického zemědělství (FTZ) ČZU. „V případě zjištěného křížení v Rumburku se loni narodila vlčici tři mláďata se psími geny. Byla tmavá a nebyla plachá. U dvou z nich bylo potvrzeno uhynutí,“ popisuje Černá Bolfíková. ČTĚTE TAKÉ: Řev a opatrné oslavy v brněnské zoo. Lvice Kivu porodila dvě mláďata Podle vědců z FTZ je zajímavým faktem, že domestikovaní psi častěji nakrývají vlčice než samci vlků psí feny. „Je ovšem potřeba říci, že častěji vzorky pocházejí z volné přírody, a proto štěňata, která se případně narodí feně psa a samci vlka, nemusíme zaznamenat,“ poznamenala bioložka. ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK Samotné křížení psa a vlka samozřejmě není novinkou. Domestikace vlka začala před 15 až 30 tisíci lety a od té doby se vlci a psi stále setkávali a občas křížili. Podle Černé Bolfíkové je výskyt kříženců do jisté míry kontroverzní jev, protože je to na jednu stranu nežádoucí, ale zároveň poměrně přirozená věc. „Křížením se na fakultě zabýváme i z obecnějšího hlediska, jako model používáme československé vlčáky. To jsou kříženci čtyř karpatských vlků a několika německých ovčáků. Genetické složení tohoto plemene je unikátní, geny spojené s metabolismem a chováním jsou psího původu, naopak dědictví od vlků jsou například geny spojené se vzhledem,“ dodává Barbora Černá Bolfíková. Tento výzkum do budoucna pomůže při hodnocení křížení ve volné přírodě. Odborníci z FTZ své znalosti o křížení druhů mimochodem využívají i jinde, aktuálně třeba připravují projekt na výzkum tzv. vesnických psů v Africe. ČTĚTE TAKÉ: V Bílé těží smrky na střechu kostela v Gutech, stavět se má už letos

Autor: Jan Klička