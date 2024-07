Přibližte nám, čím se zabývá centrum pro fenogenomiku?

Zjednodušeně můžeme říci, že České centrum pro fenogenomiku se zabývá porozumněním naší genetické informaci s pomocí molekulární biologie a práce s laboratorními myškami. Umíme jednotlivé geny vypínat a tím sledovat jejich funkci. Řada genů je spojených s rozvojem různých onemocnění a tím, že jejich funkci začínáme rozumět, se dostáváme i blíže k pochopení genetické podstaty onemocnění a tím i k novým léčebným postupům.

Pro vědce fascinující, pro nás obyčejné smrtelníky neuvěřitelné?

Fascinuje mě komplexita genetické informace, jak se kód DNA přepisuje do řízení vývoje i regulace fyziologických funkcí. Je fascinující sledovat, jak jeden gen může mít několik rolí, které spolu zdánlivě nesouvisí a najednou se objeví pojítko.

Předpokládám, že pro takové bádání je zásadní i prostředí, v jakém pracujete?

Pracovní prostředí hraje obrovskou roli a já jsem velmi hrdý, že pracuji s úžasným týmem lidí, kteří vědí, co dělají, a společná práce na porozumnění funkci genů je velké dobrodružství. Bohužel, musím také přiznat, že širší poměry v akademickém prostředí mají ještě hodně prostoru ke zlepšení.

Představuji si budovu plnou sklěných tabulí, a za nimi místnosti plné hlodavců, vědců v bílém plášti nebo skafandru. Tak to alespoň vídáme ve filmech, je realita jiná?

Prostředí v laboratoři, kde pracujeme, je jistě méně formální, ale samozřejmě při práci musíme mít příslušné ochranné pomůcky, ať už to jsou barevné rukavice, pláště nebo dokonce i skafandry. Ale pořád doufám, že převážně vypadáme jako normální lidi. Myšky jsou ubytované ve speciálních místnostech, kde mají velmi nadstandardní péči. A ano, jsou to místnosti plné chovných nádob s myškami.

Fotogalerie: Jan Procházka z Českého centra pro fenogenomiku a jeho práce gallery 44 fotografií

Čím jsou myšky v biomedicínském výzkumu tak důležité?

Jsou člověku geneticky velmi podobné a jejich genetickou informaci máme velmi dobře zmapovanou a disponujeme již velkým množstvím genetických nástrojů pro jeho úpravu.

Tímto sekvenováním lze zjistit informace o mutacích, které mohou v budoucnu ovlivnit různé nemoci?

Vliv prostředí nebo životního stylu na funkci řady genů je již známý a prakticky každý den se tyto znalosti prohlubují. A já určitě sdílím vizi, že díky čtení a chápání genetické informace budeme moci řadě onemocnění předcházet.

Nabízí se otázka, kam až lze zajít a jestli jsou ve vědě nějaké limity?

Je potřeba odlišit limity etické a technologické. A technologické limity je potřeba chápat jako omezení, která platí dnes, ale už nemusí zítra. Například zatím neumíme napsat vlastní genetický kód člověka a přivést ho k životu. Je otázka, jestli tento limit bude platit i za deset let. Já již nyní vidím technologie, které by to jednou dokázaly umožnit. Ale je tu právě i ten druhý limit, a to je ten etický, který věřím, že tomuto zabrání.

Co ale ovlivnit můžete, a žádný limit tomu nebrání, je určit pohlaví dítěte.

To je již možné v případě umělého oplodnění. V případě podezření na genetické onemocnění vázané na pohlavní chromozomy je i realizovatelné.

Které genetické onemocnění je v Česku nejvzácnější?

Upřímně netuším, řada vzácných genetických onemocnění vzniká de-novo. Tam je určitá frekvence pravděpodobnosti, že vznikne mutace právě v klíčové sekvenci DNA. Takový může být například Liang-Wangův syndrom, který se nedědí a u všech pacientů vznikl náhodnou mutací a takových pacientů je jen několik na celém světě.

close info Zdroj: Se svolením Jana Procházky zoom_in Jan Procházka z Českého centra pro fenogenomiku ve výzkumu vede fenotypizační modul zaměřený na systematickou charakterizaci myších modelů.

A ty další?

Celkově je vzácných onemocnění docela hodně, když si představíte, že na jednu misku vah dáte všechny pacienty se vzácnými onemocněními a na druhou misku vah dáte všechny pacienty s rakovinou a HIV, tak vzácná onemocnění převáží. Je to spíše filozofická otázka, jestli škatulkovat vzácná onemocnění jako jednotlivé izolované případy anebo se na ně dívat jako na obrovskou skupinu pacientů, která jen potřebuje striktně personalizovanou léčbu.

Proč je u některých povědomí větší a u jiných jen malé?

Hodně záleží na PR aktivitě zúčastněných organizací, lékařů a pacientů.

Takže k tomu, aby lidé se vzácným onemocněním nebyli opomíjeni zdravotním systémem, je zapotřebí dobré PR?

Ano, pro zdravotní systém je z logických důvodů léčba pacientů s jednotlivými vzácnými diagnózami velmi nákladná a často ani příliš nefunguje. Tady je myslím velký prostor pro propagaci a podporu personalizované léčby s pomocí třeba právě myších modelů, kde tzv. avataři (jedinci zvířecího modelu vyvinutého na míru konkrétnímu pacientovi) mohou umožnit vývoj efektivní a ve výsledku třeba i méně nákladné léčby.

Co je teď ve výzkumu nejdůležitější?

Obecný problém je nedostatek efektivně dedikovaných finančních zdrojů. Ale výzkum má obecně, nejen v ČR, potíže s nedostatečným množstvím kvalifikovaných lidí ochotných se výzkumu věnovat a přinášet inovativní myšlenky. Bez toho ani desetinásobek finančních zdrojů nepomůže. Každý takový člověk je „k nezaplacení“ a my obecně na mezinárodním kolbišti spíše prohráváme co se týče schopnosti si takové lidi u nás v republice udržet.

V podcastu mi Lenka Hajgajda vyprávěla, že diagnózu svého syna se dozvěděla od lékaře po telefonu. Jedná se o Angelmanův syndrom, sdělil jí lékař bez většího vysvětlení a nějaké empatie. Tady tu kvalifikovanost tedy postrádám. Jde podle vás o ojedinělý případ?

Bohužel znám více případů, ale nechtěl bych generalizovat.



Nahrává se anketa ...

Tato rodina se do výzkumu, tedy jeho rozjezdu zapojila osobně. Byl jste u toho, když přišli rodiče Hajgajdovi s nabídkou financování výzkumu Angelmanova syndromu?

Pokud si správně pamatuji, tak ano.

Je to běžná praxe, nebo šlo o výjimečnou situaci?

Stále je to poměrně výjimečná situace, ale přijde mi to jako úžasný model, jak může společnost přímo ovlivnit, na jaký konkretní typ výzkumu půjdou prostředky. Tento model jsem zažil v USA jako poměrně běžný, ale v našich končinách opravdu dost výjimečný.

Hrají roli v nalezení léku na Angelmanův syndrom více finance nebo čas?

Čas a peníze jsou spojené komodity a jak jsem odpovídal výše, je potřeba mít i nadšené a velmi chytré lidi, které nelze do týmu koupit jako profesionální sportovce, i když s tím rozpočtem, který mají velké sportovní kluby, kdo ví (úsměv).

Mohou tedy lidé s Angelmanovým syndromem žít v naději, že lék najdete?

Podařilo se nám vyvinout několik velmi užitečných geneticky modifikovaných myšek, které mají různé genetické předpoklady k Angelmanovu syndromu. Nyní se snažíme na těchto myškách testovat případnou genovou terapii, ale jsme zatím na začátku.

Co je váš cíl?

Rád bych viděl, jak některý z našich šílených nápadů bude fungovat a dostane se až k pacientům.