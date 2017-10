Vedení sněmovny se rýsuje, předsedou by mohl být Vondráček z ANO

Uspořádání vedení nové Sněmovny začíná mít zhruba po týdnu povolebních jednání zřetelnější obrysy. Do jejího čela pravděpodobně zamíří Radek Vondráček z vítězného hnutí ANO, podle dosavadních deklarací zástupců některých dalších stran by měl mít pro zvolení dostatečnou podporu.

Nominant ODS, předseda občanských demokratů Petr Fiala, zřejmě příliš mnoho šancí nemá. Místopředsedů dolní komory bude patrně pět, ač se mluví i o čtyřech, jako tomu bylo v minulém volebním období.

Bývalý místopředseda Sněmovny Vondráček by měl získat hlasy také od poslanců Pirátů a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Dohromady to představuje pohodlnou většinu 121 z celkových 200 hlasů v případě, že by Vondráček v tajné volbě nevolil sám sebe. Hnutí ANO by dodalo 77 hlasů a Piráti a Okamurova SPD po 22.

Fiala, jak se zdá, zatím může počítat s podporou své ODS. Například šestice poslanců hnutí Starostové a nezávislí bude postoj k volbě předsedy dolní komory projednávat až příští týden v úterý. Šéf hnutí Petr Gazdík ale uznal nárok druhé nejsilnější sněmovní a zároveň nejsilnější opoziční strany na nejvyšší post v zákonodárném sboru. TOP 09, která má sedm poslanců, uvedla, že Vondráčka nepodpoří.

Obsazení místopředsednických křesel bude zřejmě záviset na dalších dohodách. Hnutí ANO místopředsednickou funkci nenárokuje. Jejich počet stanoví rozhodnutím sněmovní plénum na ustavující schůzi. Pokud by bylo místopředsedů pět, teoreticky podle poměrného zastoupení by je mohli obsadit nominanti druhé až šesté strany v pořadí, tedy ODS, Pirátů, SPD, KSČM a ČSSD.

Piráti nominovali stranického místopředsedu Vojtěcha Pikala, SPD svého lídra Tomia Okamuru a ČSSD bývalého předsedu Sněmovny Jana Hamáčka. Za KSČM by mohl kandidovat stranický šéf Vojtěch Filip, jenž byl místopředsedou dolní komory v minulém volebním období. O společném kandidátovi uvažují lidovci se Starosty, svého nominanta možná postaví i TOP 09.

Volba stanoveného počtu místopředsedů se může protáhnout, běžný chod Sněmovny by to ale ovlivnit příliš nemělo. Před čtyřmi lety poslanci obsadili poslední místopředsednické křeslo až ve třetí volbě na čtvrté povolební schůzi. Na ustavující schůzi tehdy uspěli kandidáti vznikající koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL do pozic předsedy a dvou místopředsedů, místopředsedou byl zvolen také Filip. Neuspěli Miroslav Kalousek (TOP 09), Okamura (tehdy Úsvit) a Miroslava Němcová (ODS).

Také druhá volba na druhé schůzi pléna nebyla úspěšná. Dost hlasů nedostali Gazdík (STAN, tehdy za TOP 09) a Okamura (tehdy za Úsvit). Až ve třetí volbě, v níž nakonec kandidoval jen Gazdík, poslanci zbývajícího místopředsedu zvolili.

Ustavující schůze nové Sněmovny by měla začít 20. listopadu. Volby členů vedení dolní komory připadají obvykle na druhý den, jsou podle volebního řádu nejvýše dvoukolové a tajné.