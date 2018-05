Vedení sociální demokracie projedná návrhy na jména ministrů

/ANKETA/ Zážitek jako z hororu zažila žena v centru Brna. Hejno malých létajících savců naráželo do prosklené zdi v jejím bytě. Šlo o netopýry. „Obyvatelce naháněli panickou hrůzu, takže první, o co se přivolaný strážník odchytu zajímal, byl zdravotní stav ženy,“ připomněl jeden ze zásahů z uplynulých let mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. První případy netopýrů v lidských obydlích už řešili strážníci i letos.