Vedení SPO dalo po nezdaru ve volbách funkce k dispozici

KDU-ČSL a ODS se shodly na tom, že by sněmovní komise pro kontrolu tajných služeb měla vést opozice. Zástupci obou stran to řekli novinářům po dnešní povolební schůzce. Občanští demokraté se také vyslovili pro to, aby se nezvyšoval počet výborů ve Sněmovně.