Vedra budou střední a severozápadní Čechy trápit až do soboty

Tropické teploty čekají meteorologové v Praze, části středních Čech, Ústeckém kraji a na Českolipsku až do sobotního večera. V sobotu odpoledne vedra zasáhnou i jižní Moravu. Ve středních a severozápadních Čechách také dál hrozí požáry. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Dosavadní varování před teplotami až 33 stupňů Celsia platilo do dnešního odpoledne, nově s nimi mají lidé počítat až do sobotních 18:00. Výstraha také byla rozšířena na nové území. Nyní platí rovněž pro středočeské okresy Kolín, Beroun a Rakovník, dosud se týkala okresů Praha-východ a Praha-západ, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav a Nymburk. Varování dál platí pro hlavní město, celý Ústecký kraj a okres Česká Lípa v Libereckém kraji. V Jihomoravském kraji očekávají meteorologové teploty nad 31 stupňů Celsia v sobotu po poledni do 18:00.

V následujících dnech se mohou v Česku objevit přeháňky a bouřky, podle ČHMÚ ale budou jen lokálního charakteru. Nezlepší tak situaci v místech, kde kvůli dlouhotrvajícímu teplému a převážně suchému počasí hrozí požáry. Výstraha před nimi platí až do odvolání pro Prahu, Českolipsko, celý Ústecký kraj a Středočeský kraj s výjimkou Kutnohorska, Benešovska a Příbramska.

Lidé by měli v horku podle meteorologů omezit tělesnou zátěž, nechodit odpoledne na přímé slunce a nenechávat na něm děti a zvířata, zejména ve stojících autech. Doporučili dostatečně pít a proti slunci používat ochranné krémy a brýle a nosit pokrývku hlavy.

Kvůli hrozbě požárů by lidé neměli rozdělávat oheň a kouřit v přírodě a vypalovat trávu. Meteorologové upozornili, že požár může vypuknout i po úderu blesku. Řidiči aut a zemědělských strojů by měli být opatrní v oblastech se suchou vegetací a kolem polí s obilím.

Tři kraje už vydaly zákaz rozdělávat oheň v lesích a na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů. Středočeský krajský úřad a pražský magistrát k tomu přistoupily v pondělí, ve středu se přidalo královéhradecké hejtmanství.