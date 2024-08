ČTK dnes 14:37

Velmi vysoké teploty přes 34 stupňů Celsia v úterý zažije jižní Morava, ve středu se vedra rozšíří do Polabí, Prahy či na střední a jihovýchodní Moravu. V ostatních regionech budou maximální teploty o několik stupňů nižší. Kvůli suchému a horkému počasí, které potrvá na jižní Moravě i v dalších dnech, tam do odvolání platí výstraha před požáry. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).