Velcí podnikatelé posilují svůj vliv na rozhodování státu, píše BIS

Bezpečnostní informační služba (BIS) v loňském roce sledovala významné posilování vlivu velkých podnikatelských skupin na ekonomické rozhodování státu. Ačkoliv svůj vliv prosazovaly legální cestou, významně zasahovaly do ekonomických zájmů Česka, uvedla dnes kontrarozvědka ve výroční zprávě za rok 2016.

Budova Bezpečnostní informační služby (BIS) v Praze.Foto: čtk

V prohlášení se BIS zmiňuje mimo jiné o bojovnících Islámského státu, kyberšpionážních útocích ze strany Ruska, hnutí Hizballáh nebo migrační krizi. Svou výroční zprávu dnes vydalo i Vojenské zpravodajství (VZ).

V souvislosti s aktivitami, které ohrožují významné ekonomické zájmy země, předala v minulém roce BIS policii a státním zástupcům zhruba o polovinu víc případů než o dva roky dříve.

BIS v kapitole o ochraně významných ekonomických zájmů kladně hodnotí efekt nově zřízeného registru smluv. Dodává však, že některé státem ovládané subjekty se předpis snažily účelově obcházet. "BIS zaznamenala případ, kdy státem vlastněná akciová společnost účelově emitovala veřejně obchodovatelné cenné papíry, aby naplnila výjimku ze zákonné povinnosti smlouvy zveřejňovat," stojí ve výroční zprávě.

BIS loni získala nové poznatky o bojovnících Islámského státu

BIS v loňském roce také získala informace o člověku, který odjel z Česka a připojil se k teroristickým organizacím v Libyi a Sýrii. Tajná služba také získala detaily o kontaktech jednoho cizince, který žil v Česku a v roce 2015 odjel bojovat za Islámský stát (IS).

V roce 2015 BIS informovala o sedmi lidech, kteří odjeli do Sýrie se záměrem připojit se k teroristickým organizacím, jako je IS. Tito lidé byli z islámského světa, v tuzemsku pobývali krátkodobě a nebyli to Češi.

Návrat těchto bojovníků zpět do Evropy tajná služba označila za bezpečnostní riziko, na které se loni zaměřila. "Pro většinu navrátilců z bojů v Sýrii nebo Iráku nebyla ČR cílovou destinací, ale její území mohlo být podobně jako v roce 2015 využíváno k jejich tranzitu dál do západní Evropy," uvedla BIS.

Česko loni čelilo masivním kyberšpionážním útokům z Ruska

Česko v minulém roce čelilo rozsáhlým počítačovým špionážním útokům z Ruska. Nejaktivnější byla kampaň APT28/Sofacy zaměřená na rozmanité oblasti od diplomacie a vojenství, přes vědu a výzkum, až k akademické sféře. Zcizená data a informace mohou být podle BIS využívány k politickým a vědecko-průmyslovým účelům, ale i k dehonestaci určitých lidí či přímo států, k dezinformacím, případně k vydírání.

Podle BIS loni napadla domácí hackerská skupina webové portály několika státních institucí a serveru hostujícím internetové stránky významného českého státního představitele. Na začátku minulého roku se objevila informace o napadení e-mailové schránky premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky a několika poslanců ČSSD. Letos v lednu pak oznámilo ministerstvo zahraničí napadení svých e-mailových účtů. Hackeři se dostali do desítek e-mailových schránek zaměstnanců ministerstva včetně náměstků a ministra. Útok mohl trvat několik měsíců.

BIS při šetření napadení síťových zařízení kyberšpionážní kampaní získala rovněž informace o nezabezpečených portech na IP adresách několika českých ministerstev. Služba také pokračovala v šetření možného napadení routerů dvou českých státních úřadů.

Zpravodajské služby z Číny a Ruska loni zvýšily aktivity v Česku

Česku v loňském roce vzrostla role a intenzita aktivit ruských tajných služeb, které získávaly hlavně citlivé informace z politické oblasti. Země také byla zasažena operacemi, které byly součástí kampaně proti cílům, jako jsou Ukrajina, EU či NATO. Operace proti českým zájmům a bezpečnosti zvýšila také čínská špionáž. Jejím hlavním zájmem byla eliminace tibetské otázky a narušení česko-tchajwanských vztahů.

Nejvýznamnějším zdrojem rizika je podle zpravodajců nevědomý kontakt s ruským diplomatickým personálem. Značná část ruských zpravodajských důstojníků totiž dlouhodobě působí pod diplomatickým krytím ruské mise.

BIS měla podle svého ředitele Michala Koudelky aktivity cizích mocností pod kontrolou a řadu aktivit cizích zpravodajců se jí podařilo eliminovat.

Podle BIS se v loňském roce výrazně nezměnily počty čínských špionů v Česku. Zvýšily se však počty zpravodajců cestujících do Česka v rámci čínských oficiálních delegací. Kontrarozvědka tvrdí, že se zejména zvýšil počet, agresivita a intenzita čínských zpravodajských operací proti českým cílům a zájmům, ke kterým čínská špionáž využívala spolupráci s krajany žijícími v Česku.

BIS loni v ČR sledovala hnutí Hizballáh i zpravodajce Íránu

BIS v loňském roce zaznamenala na území Česka logistickou činnost libanonského hnutí Hizballáh. Kontrarozvědka v této souvislosti loni sledovala několik osob podezřelých ze zpravodajských aktivit ve prospěch Íránu, jenž patří mezi největší spojence hnutí, které některé státy považují za teroristickou organizaci.

"V roce 2016 sice nebyla naplněna hrozba, kterou Írán v souvislosti s podporou terorismu obecně představuje, jeho možnosti útočit na území Evropy ale zůstaly nedotčeny," uvedla BIS.

Ke spojencům radikálního šíitského hnutí Hizballáh kromě Íránu patří také syrský režim. V USA je na seznamu teroristických organizací a jeho podpora je trestná. EU pak za teroristickou organizaci považuje vojenské křídlo hnutí.

Migrační krize roku 2015 byla podle BIS loni v Česku překonána

Migrační krize z roku 2015 byla v loňském roce v Česku podobně jako ve většině států Evropské unie překonána, konstatovala dnes BIS. V roce 2016 bylo v Česku zaznamenáno kolem 5300 případů nelegální migrace, desetinu z nich tvořili uprchlíci z Afghánistánu, Sýrie či Iráku, pro které byla republika jen tranzitní zemí. V kapitole o organizovaném zločinu BIS rovněž upozornila na snahy lobbistů o ovlivňování zákonodárného procesu, například u protikuřáckého zákona.

BIS ve zprávě konstatuje, že pro vývoj migrační krize byla klíčová instalace plotů, zábran či nasazení armády na hranicích balkánských zemí, ale také dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem platná od 20. března 2016. "Ve většině států EU, s výjimkou zejména Řecka a Itálie, byla migrační krize překonána, to plně platí i pro Českou republiku," uvádí tajná služba ve své zprávě.

Přetrvávají snahy o ovlivňování úředníků na ministerstvech a podřízených úřadů

V kapitole o organizovaném zločinu BIS rovněž uvádí, že přetrvávaly snahy klientelistických skupin o ovlivňování úředníků některých ministerstev a podřízených úřadů. "BIS nadále sledovala případy snah o ovlivňování legislativního procesu," stojí ve zprávě. Za příklad uvádí kontrarozvědka protikuřácký zákon, který napodruhé schválila Sněmovna loni v prosinci. Od závěru května norma zapovídá mimo jiné kouření v restauracích a dalších pohostinských zařízeních.

"Jako nejproblematičtější se vyprofilovaly oblasti veřejného zadávání zakázek a obchodu s městským majetkem, ve kterých za přítomnosti klientelismu, korupce a střetu zájmů docházelo k nelegitimnímu či dokonce nelegálnímu vynakládání veřejných prostředků," stojí ve zprávě.

V oblasti tradičního organizovaného zločinu BIS předala řadu necíleně získaných poznatků policii a státním zástupcům. Výslovně zmiňuje aktivity organizované skupiny složené z Ukrajinců, Moldavanů a Rumunů, kteří zajišťovali přepravu a zaměstnávání Rumunů v zemědělství a potravinářství. Pod příslibem vysokého výdělku je vylákali do ČR, kde jim odebrali pasy a fyzickým i psychickým nátlakem je bez náležité odměny a pod neustálým, často i ozbrojeným dohledem, přiměli k nucené práci.

Protiimigrační hnutí oslabilo, prostor ovládli populisté

Protiimigrační a protimuslimská hnutí loni v Česku ztrácela svůj mobilizační potenciál a štěpila se, prostor ovládli populisté. Tajná služba loni nezaznamenala žádnou činnost extremistů, která by představovala ohrožení demokratických základů ČR. Značná část aktivit se odehrávala na internetu. Pravicová extremistická scéna byla oslabená, antiautoritářské skupiny byly nadále fragmentované.

Racionální společenská diskuse a reálný stav migrace v roce 2016 podle BIS přispěly ke zklidnění situace, ubylo protiimigračních shromáždění i jejich účastníků. Protiimigrační uskupení tak zůstala roztříštěná. "Populistické subjekty, které opanovaly daný prostor, odmítaly spojenectví s pravicovými extremisty i s ohledem na vlastní diskreditaci. Nakonec tak všechny protiimigrační strany s výjimkou jediné u (říjnových krajských a senátních) voleb zcela propadly," uvedla kontrarozvědka.

S migrační krizí souviselo pokračující formování paramilitárních a domobraneckých skupin, násilně se ale neprojevovaly. Tyto skupiny oslabovaly zároveň s tématem migrace a snížil se zájem běžných obyvatel o zapojení do jejich aktivit. U pravicových extremistů ustoupila do pozadí dříve tradiční protiromská rétorika, postupně "vyčpělo" také téma migrace a přelilo se do nesouhlasu s Evropskou unií a její politikou a protestů proti politické reprezentaci.

Vojenské zpravodajství: Vliv na radikalizaci muslimů má i islamofobie

Vliv na radikalizaci muslimů v Evropě má vlna islamofobie, která se rozšířila během uprchlické krize. Ve výroční zprávě za rok 2016 to uvedlo Vojenské zpravodajství (VZ). Poznamenalo, že extremistické politické strany svými islamofobními prohlášeními legitimizují ideologii radikálních islamistů, kteří poukazují na diskriminaci ze strany většinové společnosti.

Podle VZ se v roce 2016 v Evropě zvyšoval počet radikálních muslimů, které podporovaly státy ze zemí Perského zálivu. "Vzhledem k otevřenému schengenskému prostoru a nadnárodním vazbám radikálních muslimů napříč Evropou představuje tento stav ze střednědobého a dlouhodobého hlediska potenciální hrozbu i pro Českou republiku," uvedli zpravodajci. Jako závažné hodnotí opakované "primitivní útoky" třeba s použitím vozidel proti civilistům, za daleko nebezpečnější ale označili schopnost teroristů připravit komplexní a náročné útoky.

V minulém roce VZ nezaznamenalo informace o hrozbě teroristického útoku proti zájmům spojeným se zabezpečením obrany na území České republiky. Zvýšené riziko ale platí pro české vojáky, kteří působí v některých muslimských zemích.

Zpravodajci zaznamenali ovlivňování zakázek na obraně

Vojenské zpravodajství loni získalo poznatky o ovlivňování veřejných zakázek na ministerstvu obranu. Hodnotí je jako selhání jednotlivců.

Zpravodajci uvedli, že v roce 2016 bylo na ministerstvu obrany zahájeno několik významných akvizičních projektů. "Vojenské zpravodajství se soustředilo na získávání informací o záměrech a činnostech právnických a fyzických subjektů, potenciálně ekonomicky poškozujících resort obrany," píše se ve výroční zprávě, kterou VZ dnes zveřejnilo na svých webových stránkách.

Vojenské zpravodajství zaměřovalo zvýšenou pozornost hlavně na jednotlivé etapy akvizičních procesů. "V souvislosti s tím byly získány konkrétní poznatky o ovlivňování veřejných zakázek při přípravě a v průběhu výběrových řízení," uvádí výroční zpráva. Zpravodajci dodali, že ve všech případech šlo o selhání jednotlivců, a ne systému jako takového.