Význam Velehradu coby místa, odkud vzešla národní identita, vyzdvihl dnes v kázání na Velehradě kardinál Dominik Duka. Připomněl také návštěvu papeže Jana Pavla II. na Velehradě v roce 1990. Duka byl hlavním kazatelem slavnostní mše svaté, kterou vyvrcholily tradiční cyrilometodějské slavnosti na Velehradě na Uherskohradišťsku, hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Slavnostní poutní mše na Velehradě | Foto: ČTK

Jan Pavel II., občanským jménem Karol Wojtyla zavítal na Velehrad v dubnu 1990, necelý půlrok po sametové revoluci. "Odvážím se tvrdit, nebylo by tohoto dne, kdyby pět let předtím v roce 1985 se zde nekonala slavná cyrilometodějská pouť, na kterou papež Wojtyla nemohl přijet, bylo mu to naší vládou zakázáno. Myslím, že mohu tvrdit, že tato pouť na počátku perestrojky patřila k nejradostnějším a také k nejvýznačnějším projevům naší víry a touhy po svobodě, z které žije církev i v dnešních dnech," uvedl Duka.