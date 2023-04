O velikonočním týdnu se do Česka vrátí zimní počasí. Noci budou mrazivé

ČTK

Do Česka se vrací zima. Přes den se v první polovině tohoto týdne nejvyšší denní teploty většinou nedostanou ani přes pět stupňů Celsia, rána a noci budou mrazivé. Na horách meteorologové očekávají sněhové přeháňky, v nížinách déšť se sněhem. Na prodloužený velikonoční víkend se sice trochu oteplí, bude ale zataženo, místy zaprší. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Do konce dubna mají podle měsíční prognózy panovat podprůměrné teploty. Nejchladnější bude tento týden, v dalších se bude oteplovat.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Krajina pokrytá zimní námrazou. Ilustrační snímek | Foto: ČTK