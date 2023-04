Do Česka se vrací zima, v noci bude v týdnu mrznout, přes den se v první polovině týdne nejvyšší denní teploty většinou nedostanou přes pět stupňů Celsia. Na horách meteorologové očekávají sněhové přeháňky, v nížinách déšť se sněhem. Na velikonoční prodloužený víkend se mírně oteplí, bude ale zataženo, místy zaprší. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Krajina pokrytá zimní námrazou. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Do Česka podle meteorologů proudí studený vzduch od severovýchodu. „Od čtvrtka bude počasí u nás ovlivňovat teplá fronta od východu,“ upozornili meteorologové.

Noční teploty budou pod nulu klesat do čtvrtka, ve středu by mohly při zmenšené oblačnosti ojediněle spadnout až k minus osmi stupňům Celsia. V nižších polohách proto hrozí poškození kvetoucích ovocných stromů. „Výstraha platí zatím do středečního rána. V dalších dnech se může upřesnit nebo prodloužit pro některé oblasti až do rána čtvrtečního,“ uvedli v neděli pracovníci ČHMÚ.

OBRAZEM: Přes Česko se přehnaly první letošní bouřky. Tvořily působivé obrazce

V pondělí bude oblačno až polojasno, ojediněle se objeví sněhové přeháňky, na horách četnější. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi jedním a pěti stupni Celsia, na jihu Moravy až sedm stupňů. V 1000 metrech na horách očekávají meteorologové celodenní mráz kolem minus pěti stupňů. Foukat bude také vítr, na Moravě a ve Slezsku místy s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu, večer zeslábne. Podobný ráz počasí vydrží do středy.

Sněžení se změní v déšť

Ve čtvrtek se začne oteplovat, sněžení přejde postupně v déšť v polohách pod 500 metrů a později i pod 1000 metry v déšť. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od jednoho do minus třech stupňů Celsia, při déletrvající malé oblačnosti kolem minus pěti stupni. Nejvyšší denní teploty vystoupají na dva až šest stupňů Celsia, v pátek pak na šest až deset stupňů.

Na víkend meteorologové předpovídají oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty očekávají pět až nula stupňů, nejvyšší denní osm až 13 stupňů Celsia.