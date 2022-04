PŘEHLEDNĚ: Otevírací doba o Velikonocích. Kde si nakoupíte, kde bude zavřeno

Místo koledování s pomlázkou v ruce sednout do auta a vyrazit na nákupy? Nic takového. Drtivá většina marketů zůstane na Velikonoční pondělí uzavřená. Do prodejen se zákazníci vrátí v úterý. Být by to tak ale nemuselo. V Česku totiž platí až do konce května nouzový stav. Zákonné nařízení o uzavření prodejen s nákupní plochou větší než 200 metrů čtverečních proto neplatí. Obchodní řetězce se ale rozhodly zachovat praxi z předchozích let a nechat prodejny až na výjimky uzavřené.

Drtivá většina marketů zůstane na Velikonoční pondělí uzavřená. | Foto: Luboš Jeníček

Otevřeno budou mít některé velké obchody na nádražích či letištích. Vyrazit na nákup tak v pondělí budou moci například v lidé v Českých Budějovicích. „Jediným otevřeným Albertem dne 18. dubna bude hypermarket v DOC Mercury v Českých Budějovicích, který je v místě dopravního uzlu – nádraží,“ uvedla firma. Stejně tak si lidé na Velikonoční pondělí nakoupí v Bille na pražském Hlavním nádraží a také na letišti Václava Havla. Na Velký pátek se zákonné omezení nevztahuje a všechny prodejny fungují podle běžné otevírací doby. Přehled otevírací doby během Velikonoc Makro 15. - 17. 4. otevřeno bez omezení (8 – 21 hod.)

18. 4. zavřeno Globus 15. - 17. 4. otevřeno – běžná pracovní doba (7 – 21 hodin)

18. 4. zavřeno Albert 15. - 17. 4. otevřeno – běžná otevírací doba

18. 4. - zavřeno. Jediným otevřeným Albertem zůstane hypermarket v DOC Mercury v Českých Budějovicích. Penny Market 15. - 17. 4. běžná otevírací doba

18. 4. zavřeno Kaufland 15. - 17. 4. běžná otevírací doba

18. 4. zavřeno Tesco 15. - 17. 4. běžná otevírací doba

18. 4. zavřeno Billa 15.4. - otevřeno

18.4. - zavřeno - výjimkou je Billa na Letišti Václava Havla, dále pak na hlavním vlakovém nádraží v Praze a v Brně. Otevřené také zůstávají Billa stop - shop na čerpacích stanicích Shell. Hornbach 15. - 17. 4. otevřeno od 8 – 21 hodin

18. 4. zavřeno Mountfield 15. - 17. 4. běžná otevírací doba

18. 4. zavřeno