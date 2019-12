Velká výzva Deníku pro malé i velké: Jak si představujete ZÁZRAK

Zažili jste nějaký zázrak? Chtěli byste jej prožít? Přejete si nějaký zázrak pro sebe, svou rodinu, naši zemi, svět? Znáte někoho, kdo udělal velkou věc? Anebo vidíte zázrak ještě úplně jinak? Pošlete nám jej buď formou obrázku, nebo textově do redakce. My jej zveřejníme v Deníku 20. prosince. Jak přesně na to?

Nakreslete, jak si představujete zázrak. | Foto: Shutterstock