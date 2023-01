Do připomínkového řízení už dorazila aktualizace předpisů, která by měla změnu provázet. „Jedná se o skutečně poslední krok ke zrušení velkého technického průkazu,“ potvrdil na dotaz Deníku mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Velký technický průkaz je de facto rodným listem automobilu. Oproti „malému techničáku“ jsou v něm zapsané detailnější informace o typu vozidla, včetně změn jako je třeba dodatečná montáž tažného zařízení, vydání třetí registrační značky, ale i záznamy o technických prohlídkách, o vlastníkovi či provozovateli vozidla. Tyto údaje spolu s dalšími budou vedené i nadále. Ovšem od zmíněného roku 2024 již nikoliv v papírové, ale elektronické podobě. K dispozici budou on-line.

Velké technické průkazy skončí. Nahradí je elektronický záznam

Majitel vozu si tak bude moci dohledat historii vozu, předchozí počet majitelů, či změnu barvy auta. „Údaje z registru silničních vozidel bez osobních údajů budou veřejně přístupné prostřednictvím webových stránek nebo aplikace v mobilu po přečtení QR kódu nebo zadání čísla registračního dokladu nebo identifikační číslo vozidla, tedy VIN kódu,“ přibližuje Jemelka. Informace by rovněž měly být k dispozici i na Portálu dopravy.

Přechod na digitální verzi velkého technického průkazu nebude nařízený. Vydané papírové verze mezi lidmi nějakou dobu, a to zřejmě i další roky, zůstanou. Ministerstvo dopravy hromadné či termínované stažení nemá v plánu. „U starších vozidel se počítá s tím, že při nejbližším úkonu provedeném na registračním místě se technický průkaz odebere, respektive oba doklady a vydá se doklad nový,“ nastiňuje mluvčí resortu.

Stejné rozměry

Jako každá změna i při této se vyrojila řada obav a spekulací. Mnozí z šoférů se obávají pomyslného nabobtnání malého techničáku. „Veškeré kartičky nosím u sebe v mojí dokladovce, jak říkám druhé peněžence. Mám trochu obavy, aby se malý techničák nestal velkým a nemusel jsem řešit, kam s ním. Zkrátka aby byl praktický,“ napsal do redakce v mailu čtenář podepsaný jako Vladimír F. z Karlovarska.

Resort dopravy obavy krotí. Kvůli absenci velkého technického průkazu se nový doklad nezvětší. Bude mít stejný formát i velikost. Jen místo současných čtyřiadvaceti údajů přibude několik dalších. „Na dokladu bude navíc údaj o vlastníkovi, datum první registrace v České republice, číslo typového schválení vozidla, kategorie vozidla, emisní limit, spotřeba paliva. Číslo dokladu bude rovněž v QR kódu,“ sděluje Jemelka.

Samotní motoristé změnu vítají. Podle nich je to krok správným směrem a vítají sliby resortu, týkající se možnosti doklady mít uložené v aplikaci v chytrém telefonu. Zároveň ale jednu výtku přeci jen mají. „Určitě by v novém dokladu měla být informace o předchozích majitelích, chybět by neměl ani údaj o počtu najetých kilometrů při prodeji vozidla. Mělo by to obrovský smysl a dopad proti stáčení kilometrů. Nemusí být nutně na dokladu, ale třeba jako podsložka v digitální formě,“ říká mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Statisíce řidičů musí žádat o výměnu průkazu. Ušetřit mohou jednu cestu na úřad

Výhody digitalizace mohou řidiči využívat již nyní. Ministerstvo dopravy spustilo koncem roku 2022 nový Portál dopravy. Přes něj lze zažádat o výměnu řidičského průkazu nejen při konci platnosti, ale i při jeho ztrátě. Stejně tak lze zjistit stav bodového hodnocení, či informace o vlastněných vozidlech. Máte ale podmínku – kromě zřízeného přístupu do Portálu dopravy (nejčastěji pomocí bankovní identity) je pro úspěšné odeslání žádosti o mít zřízenou i datovou schránku.

Už více než rok nemusí řidiči při silniční kontrole předkládat policistům vytištěnou „zelenou“ kartu. Dostačující je i elektronická verze. Řada pojišťoven proto začala klientům potvrzení o povinném ručení zasílat do aplikace, nebo mailem ve formátu PDF. Je to i kvůli tomu, že si kartu mohou v případě ztráty znovu vytisknout a není tak nutná návštěva pobočky. Ovšem pozor. V případě ukazování karty v mobilu nesmí proces „hledání“ trvat příliš dlouho. Je to z důvodu, aby si řidič třeba narychlo nesjednal povinné ručení.