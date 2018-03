Velvyslanec Peter Weiss: Proti mafii by se měla spojit celá Evropa

Velvyslanec Slovenské republiky s Deníkem hovořil o širokém pozadí kauzy, která vedla k pádu třetí Ficovy vlády. V rozhovoru jsme ale nemohli pominout aktuální dění kolem vyhošťování ruských diplomatů v reakci na otrávení dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery.

Téměř tři desítky států na znamení solidarity s Velkou Británií, kde k útoku nervovým plynem došlo, vyhostily na 150 ruských diplomatů, Česká republika tři. Slovensko se zatím k tomuto gestu nepřipojilo. Proč?

V těchto dnech by měl být ke konzultacím pozván velvyslanec Ruské federace v Bratislavě a z Moskvy přijede také náš velvyslanec. Na základě těchto jednání se slovenská vláda rozhodne o dalším postupu.

Jde o zahájení další kapitoly studené války mezi Západem a Ruskem?

Osobně jsem tím vývojem zaskočený, protože Evropa stojí před významnými vnitřními reformami. Británie unii opustila a zároveň nás nyní žádá o solidaritu. V odpovědi na tuto žádost se EU rozdělila, takže jde o zvláštní situaci. Bojím se eskalace, která má většinou svoji vlastní logiku a může se vymknout kontrole.

Vláda Roberta Fica byla na jedné straně velmi proevropská, na straně druhé si udržovala nadstandardní vztahy s Ruskem. V jaké situaci se nachází nyní její nástupkyně pod vedením Petera Pellegriniho?

Slovenská republika byla vždy věrná závazkům EU, nikdy nešla proti společné dohodě jejích členů, byla dobrým spojencem v rámci NATO, což prokázala zahraničními misemi i padlými vojáky. Zároveň jako malý stát, který je téměř absolutně závislý na ruském plynu, se snažila udržovat normální vztahy s Ruskem. Samozřejmě jsme měli vážné výhrady vůči anexi Krymu, ale jak říká náš ministr zahraničí, není správné o Rusku jen hovořit, ale hovořit s Ruskem. Neboť kromě jiného je to stálý člen Rady bezpečnosti OSN a jisté věci není možné bez dialogu a dohody s Ruskem řešit.

Premiér v demisi Andrej Babiš se ke kauze Skripal postavil nesmlouvavě, když řekl, že Rusko překročilo všechny meze. Tím měl na mysli i ruské osočení, že smrtící plyn novičok mohl pocházet z českého území. Proč má podle vás Kreml zájem takto věci hrotit?

Chci poznamenat, že Slovensko je mimo jakékoli podezření, že by na jeho území existoval inkriminovaný nervový plyn či jeho složky. Nechci spekulovat na téma cui bono nebo cui prodest (komu to slouží a v čí je to prospěch – pozn. red.). Držím se zásady, že EU je postavená na principech právního státu. To znamená, že obvinění by se měla formulovat na základě jasných důkazů. Tady jsme svědky ping-pongu mezi Ruskem a Velkou Británií o tom, kdo by měl předložit důkazy. Podle mě musíme počkat na definitivní závěry vyšetřování, protože zatím je nikdo nepředložil.

Dá se ale přece předpokládat, že britská vláda má podložené informace od tajných služeb. Těžko by k podobné žádosti o solidaritu přistoupila, aniž by měla v rukou důkazy.

To je předpoklad. Stejné argumenty ale můžete slyšet z druhé strany. Jsou k dispozici i teorie, že v tom může být zapojená nějaká třetí síla z území bývalého Sovětského svazu. Se všemi verzemi je třeba pracovat seriózně, protože žádná z nich se zatím na 100 procent nepotvrdila.