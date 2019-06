V posledních týdnech se náměstí plní lidmi, kteří jsou nespokojeni s výkonem vlády ANO a ČSSD. Jak demonstrace vnímáte?

Kdyby byli lidé nespokojeni s konkrétními kroky vlády, tak bych jim naprosto rozuměl. Za kritiku určitě stojí řada z nich, připomenu třeba naprostou podfinancovanost vysokého školství nebo sporný stavební zákon. Chápu, že demonstrantům se nelíbí konflikt zájmů premiéra Andreje Babiše, který tu existuje od jeho vstupu do politiky a nyní se zvětšil jak posuny v kauze Čapí hnízdo, tak uniklým předběžným auditem Evropské komise.

Pokud ale lidé na Václavském náměstí volají po slušné vládě a slušném premiérovi, tak jakkoli jsou mi ta hesla sympatická, míjejí se podle mě s realitou. To by totiž museli demonstrovat posledních třicet let, protože po listopadu 1989 jsme se s žádnými slušnými lidmi v politice nepotkali, a jestli ano, velice brzy z ní zmizeli.

Říkáte, že lidem na náměstí nejde o konkrétní vládní kroky, ale spouštěčem demonstrací přece byla výměna ministra spravedlnosti a volání po garancích nezávislosti justice.

To je určitě přínosné a v této věci jsem byl k vládě kritický, neboť šlo o mimořádně nešťastné načasování změny na tomto postu. Konkrétní činy a prohlášení ministryně spravedlnosti Marie Benešové ovšem nijak nenasvědčují tomu, že by docházelo k ohrožení nezávislosti justice. Řekla, že připravuje reformu systému státního zastupitelství, ale to není žádná novinka, o tom se hovoří deset let.

Stejně jako o návrhu na zrušení vrchních soudů a státních zastupitelství v Praze a Olomouci. Navíc prohlásila, že všechny analýzy a podklady využije až její nástupce. Zatím tedy není věcný důvod k obavám, že by nějakým způsobem chtěla krýt Andreje Babiše. Jiná věc je, že taková možnost tu existuje. Proto je třeba být ostražitý, ale o aktuálním ohrožení justice bych nehovořil.

Obava, že je Marie Benešová nástrojem Andreje Babiše pro zrušení jeho trestního stíhání, je tedy podle vás lichá?

V české politice nemůžeme vyloučit vůbec nic, ale prozatím bych doporučoval držet se faktů. I když okolnosti té výměny, například časová souslednost návrhu policie na podání obžaloby Andreje Babiše, demise ministra Kněžínka a návrh na jmenování Marie Benešové, svádějí k nejrůznějším dohadům.

To bylo hloupé a marketingově nezvládnuté, což demonstrace jasně potvrzují. Zatím ale nemáme relevantní informaci, že by docházelo ke zneužití státního zastupitelství ve prospěch současné moci.

Možná že ke zneužití ne, ale žalobci Jaroslavu Šarochovi, který dozoruje kauzu Čapí hnízdo, není co závidět. Jeho resortní ministryně naplno říká, že premiérovi věří, ten zase oznamuje, že neodstoupí ani v případě podání obžaloby. Je možné se v takové konstelaci rozhodovat nezávisle, jen na základě důkazů?

Státnímu zastupitelství osobně věřím, není to poprvé ani naposledy, co čelí nějakým tlakům. Ohrožení nezávislosti justice nepřišlo s Andrejem Babišem, stačí si připomenout kauzu Čunek. Přesvědčení demonstrantů, že Babiš je jakousi žábou na prameni, který jinak vydává čistou vodu, je možná pochopitelné, ale není správné.

Kdo je tedy žábou na prameni?

Andrej Babiš je produktem systému, který tu vznikal v 90. letech minulého století za aktivní spolupráce všech tzv. demokratických stran, které proti němu nyní brojí. Ne že by to často nedělaly oprávněně, ale fakt je, že Babiš získal obrovský majetek právě v letech, kdy platila hesla o předbíhání ekonomiky před právem, nerozlišení čistých a špinavých peněz, potřebě zhasnout, aby se zprivatizoval komunistický majetek atd.

Když dnes ODS a TOP 09, konkrétně pan Kalousek, označují Babiše za zloděje a podvodníka, tak bohužel platí, že oni přispěli ke zrození Babiše a řady dalších českých oligarchů, kteří zásadním způsobem ovlivňují českou politiku. Sice nejsme úplně na Ukrajině, ale musíme si nalít čistého vína v otázce, do jaké míry my jako občané u voleb rozhodujeme o směřování České republiky a do jaké míry se ta skutečná rozhodnutí odehrávají někde v zákulisí vlivných podnikatelských a lobbistických skupin.

Jak si na ni odpovídáte vy?

Jsem velký skeptik. Obávám se, že v lepším případě je to padesát na padesát, ale v horším jsou tradiční politické strany jen schránkou, která kryje velké lobbistické a kapitálové korporace.

Andrej Babiš udělal jen to, že zrušil vazbu mezi lobbisty, politickými stranami a konkrétními firmami a sám sobě je politikem, lobbistou i tou firmou, která prosazuje svoje zájmy. Model Agrofertu je akorát do očí bijící.

Neměli by tedy lidé demonstrovat spíše za principy demokratického právního státu, kde o směřování republiky skutečně rozhodují voliči a jejich prostřednictvím politické strany, nikoli oligarchové, kteří tahají za nitky?

To určitě ano. Babiš jako otevřený oligarcha nám paradoxně odkryl skutečnost. Nedělejme si iluze, že to je jen Andrej Babiš, to je totiž základní omyl všech 120 tisíc lidí, kteří se v úterý shromáždili na Václavském náměstí. Jde o systémový problém. Po třiceti letech znovu bojujeme snad ne o demokracii, ale o její charakter.

A ta nestojí a nepadá s Andrejem Babišem a Marií Benešovou. I kdyby nakrásně tito dva lidé odešli, na systému se nezmění vůbec nic. Představa, že odvoláme Babiše a hned nastane ráj na zemi a přijdou slušní lidé, je naivní. Vždyť oni nejsou ani v těch tradičních stranách. Navíc jsme v situaci, kdy se zásadně mění ekonomický model světa, přecházíme ke čtvrté průmyslové revoluci, k digitalizaci, robotizaci atd. Žádná ze stran, vládních či opozičních, nepředstavila reálný, smysluplný program pro Českou republiku jak v oblasti klimatické změny, tak v přechodu od montoven k digitální vzdělanostní společnosti.

Kdyby neexistoval jen na straně vlády, tak příště zvolíme opozici a bude líp, ale to se nestane, vždyť ODS a TOP 09 se opírají o snižování daní, což bylo hitem před dvaceti lety. V současné době tak nemáme reálnou politickou alternativu, protože jediným programovým bodem opozice je likvidace Andreje Babiše. To může být pro někoho sympatické, ale pro celek je to velmi málo.