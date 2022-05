Jako bývalý vojenský kaplan má zkušenosti z pole. Jaké to je, být nablízku mužům, kteří jdou pravděpodobně na smrt, ale také zabíjet?

„Duchovní, který je společně s vojáky v boji, není v takové chvíli tím, kdo by měl hodnotit daný konflikt, jeho příčiny a důsledky. Je tím, kdo lidem, kteří stojí blízko smrti, musí být naslouchajícím pomocníkem a podpořit je v naději, že dobro nakonec bude silnější. Musí být nablízku lidem, kteří se nikoli z vlastní vůle, ale z rozhodnutí politiků dostali do hrozné situace. Z toho důvodu rozumím i německým kaplanům za druhé světové války, že zůstali na frontě se svými vojáky, protože ti nemohli za to, že je nacisté poslali na bojiště,“ míní.

V rozhovoru se také zamýšlí nad tím, zda se na východě odehrává Putinova válka, nebo válka všech Rusů. „Otázka kolektivní viny vždycky vede do pekel. V okamžiku, kdy začneme lidi sortýrovat podle nějakých vnějších znaků, dopouštíme se bezpráví. Jestli je něco křesťanství vlastní, tak úcta k jednotlivci jako zásadní hodnota, která otevírá cestu ke svobodě. Jestliže ta je pošlapána v jakékoliv formě, je to vždy nebezpečné,“ je přesvědčen.

Biskup Holub, o němž se hovoří jako o jednom z možných nástupců kardinála Dominika Duky, se zabývá i otázkou, zda je církev schopna přizpůsobit se potřebám lidí 21. století:

„Základní otázka stojí jinak. Je jádro, na němž křesťanství stojí, totiž že Kristus je silnější než smrt a zlo, jen jakousi hezkou pohádkou, která nám sice dává naději a útěchu, občas nám i pomůže, ale není pravdivá? Nebo je to pravdivá zvěst, jež dává novou perspektivu a přesahuje třeba i tu hrůzu, kterou prožíváme společně s Ukrajinou?

Pokud je vzkříšení Krista oním Archimédovým bodem, o nějž je možné se opřít, pak je třeba se ptát, jakým způsobem je možné tuto naději zprostředkovávat. Tyto otázky musíme brát velmi vážně, protože v mnoha věcech se nám to nedaří. Naším úkolem není rozšiřovat se do šířky, ale prohlubovat svou víru a naději. To ostatní nechejme na Hospodinovi a lidech, kteří k němu hledají cestu.“

