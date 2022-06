Věslav Michalik náhle zemřel v neděli 12. června během rodinného výletu. Bylo mu 59 let. Šedesátiny by slavil až příští rok v březnu.

Sociální sítě zaplavily kondolence a slova obdivu k mimořádnému člověku a úspěšnému komunálnímu politikovi, jenž za sebou zanechal výjimečné dílo. Jak nenahraditelnou ztrátu pociťuje, naznačují slova hejtmanky Peckové, která své pocity svěřila twitteru. „V 8:30 máme spolu první poradu. Jako každý týden. Prosím, přijď, Věšku. Máme toho tolik k řešení. Celý seznam mám…“

Nikdy na ta slova, když mi Tvoje milovaná a statečná Hanka volala, nezapomenu. Nedýchám. Co to je ? Šok ? Bolest ? V 8:30 máme spolu první poradu. Jako každý týden. Prosím, přijď, Věšku @VeslavM Máme toho tolik k řešení. Celý seznam mám… Těším se na Tebe. A tahle se Ti líbila. pic.twitter.com/tLPiNM653m — Petra Pecková (@PPeckova) June 12, 2022

Také třeba nynější ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který býval Michalikovým kolegou v radě kraje i jako náměstek hejtmanky, nešetřil na twitteru slovy uznání: „Jeho práce starosty ukazovala všem, že s vizí, odvahou a pracovitostí mohou vyrůstat překvapivé a krásné věci. Jeho Dolní Břežany za pár let rozkvetly. Dával lidem mnoho. Pracovat s ním bylo inspirující.“

Ve vedení obce Michalik nepřetržitě působil po dvě desetiletí: od roku 2002. Do roku 2004 byl místostarostou, od té doby nepřetržitě zastával post starosty. Místostarosta Zdeněk Kovářík (za STAN) ho pro Deník označil za člověka, který měl velikou přidanou hodnotu ve všech věcech, do kterých se pustil. „Tam, kde normální člověk při řešení problému končí, on teprve začínal – a posunul ho dál,“ shrnul Kovářík své vzpomínky. S tím, že Michalikovo působení rozhodně nepřipomíná jen Fontána času mezi obecním úřadem a centry laserového výzkumu, na jejímž návrhu se osobně podílel.

Nepomohla ani letecká záchranka. Věslav Michalik zkolaboval na Vlčí hoře

Podle místostarostových slov je výsledky jeho práce vidět všude, kamkoli se člověk v Dolních Břežanech podívá. Ať už je to nové náměstí, zeleň a parky, nové školní objekty a tělocvična, nový hřbitov inspirovaný keltskou minulostí, zcela nový parkovací dům…

Hledat náhradu za zesnulého starostu však v Dolních Břežanech zřejmě nebudou. Počítá se s tím, že novou hlavu obce budou zastupitelé volit až po komunálních volbách. Do té doby si jeho práci rozdělí oba místostarostové – Kovářík a Lubomír Havel (rovněž za STAN). Jinak to bude na hejtmanství – zatím však řešení téhle otázky není na pořadu dne. Deníku to potvrdil Josef Holek z krajského úřadu. Nyní je aktuální pieta, k čemuž krajský úřad ve své budově na pražském Smíchově zřídil vzpomínkové místo.

Kondolenční knihu připravila také obec Dolní Břežany. Pohřeb chystá rodina, podrobnosti zatím veřejně známé nejsou. Zřejmě se však uskuteční veřejný pohřeb, kam se s ním bude moci přijít rozloučit kdokoli.

Člověk, který bude chybět

Věslav Michalik původně vystudoval jadernou fyziku na ČVUT – a v tomto oboru také pracoval jako vědecký pracovník. Později se věnoval investičnímu bankovnictví – ekonomické vzdělání získal na Rochester Institute of Technology v USA – a stanul ve vedení několika bankovních institucí; byl také předsedou dozorčí rady Burzy cenných papírů Praha. Od roku 2002, kdy začal působit ve vedení obce, podnikal ve finančním poradenství.

Moc jsem si Věška Michalika vážil. Jeho práce starosty ukazovala všem, že s vizí, odvahou a pracovitostí mohou vyrůstat překvapivé a krásné věci. Jeho Dolní Břežany za pár let rozkvetly. Dával lidem mnoho. Pracovat s ním bylo inspirující. Upřímnou soustrast jeho nejbližším. — Martin Kupka (@makupka) June 12, 2022

Na svou původní profesi sám odkázal v textu, který je součástí připravované výroční zprávy Středočeského kraje: „Hnacím motorem všech pozitivních změn je pro mě jako jaderného fyzika věda a inovace. Proto ve vedení kraje klademe velký důraz na inovace, lákání vědců do našich skvělých center a podporu firem, které inovace přinášejí. S nimi totiž přicházejí do kraje nové pracovní příležitosti s vyšší přidanou hodnotou, což zase zvyšuje životní úroveň.“

I proto se podílel také na určení změny směru činnosti Středočeského inovačního centra. Rovněž Dolní Břežany se za jeho působení změnily z „obce za Prahou“ v centrum inovací nadregionálního významu.

Na úrovni celostátní politiky vešel ve známost jako člen předsednictva hnutí STAN; od roku 2014 jeho místopředseda. Do centra pozornosti se dostal po loňských sněmovních volbách, kdy se o něm hovořilo jako o kandidátovi na post ministra průmyslu a obchodu. Protože se objevily pochybnosti týkající se podnikatelské minulosti, kandidatury se vzdal.

Zdůrazňoval, že ačkoli podnikání bylo v pořádku a podle zákona, rozhodl se kandidaturu stáhnout, aby nekomplikoval nástup nové vlády. Také hnutí STAN reagovalo na další pochybnosti, kdy se rovněž objevilo Michalikovo jméno, veřejným vracením některých darů od sponzorů – aby nedávalo politickým protivníkům záminku k útokům.

Jméno nástupce není známo

Kdo a kdy by měl Michalika nahradit na postu místopředsedy STAN, není zatím jasné. Plyne to z pondělního vyjádření předsedy hnutí Víta Rakušana. „Tou zprávou jsme natolik zaskočeni, že nejsme schopni teď si říct, jak budeme postupovat dál,“ konstatoval s dodatkem, že postup pro podobnou situaci stanovy neřeší. Také hejtmanka Pecková sdělila, že zatím se vedení kraje touto otázkou nezabývalo. Pouze obecně uvedla, že i bez něj chtějí zbývající členové týmu pokračovat v tom, co vnímal jako podstatné.

V budově krajského úřadu v hlavním vchodu z ulice Zborovská ulice jsme zřídili pietní místo. Veřejnost tak v tuto chvíli může vyjádřit soustrast květinou či jen tichou vzpomínkou na Věslava Michalika. Děkujeme.

? pic.twitter.com/6T41QwJEFd — Středočeský kraj ???❤️ (@StredoceskyK) June 13, 2022

„Chci slíbit, že odkaz Věslava Michalika, kdy kladl důraz na inovace, řádné hospodaření, smysluplné čerpání fondů a rozvoj kraje, budeme dále rozvíjet. Nikdy nebudeme takovými vizionáři, jako byl on – ale pokusíme se být aspoň trochu jako on,“ zdůraznila Pecková. Nedávná minulost, kdy se uvažovalo o nástupci v souvislosti s tehdy předpokládaným odchodem Michalika na ministerstvo, naznačila, že najít náhradu nebude jednoduché.