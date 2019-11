Pancéřovaná vitrína a ozbrojení policisté. Věstonická venuše je v Olomouci

Nejstarší keramická soška na světě – originál Věstonické venuše dorazil v úterý odpoledne za mimořádných bezpečnostních opatření do Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO). Unikát starý téměř 30 tisíc let si návštěvníci mohou v Handkeho sálu prohlédnout od středy 27. listopadu do neděle 8. prosince. Aby se dostalo na co nejvíce zájemců, prodlouží muzeum otevírací dobu až do 20 hodin.

Věstonická venuše ve Vlastivědném muzeu Olomouc. | Foto: Deník / Jiří Kopáč