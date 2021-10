Dohnal, který vystudoval psychologii, nastoupil k VS na počátku 90. let. Působil v pankrácké věznici - nejprve jako strážný, poté vedl oddělení prevence a stížností a následně i celou instituci. Potom se přesunul na generální ředitelství.

Generálporučík Dohnal se stal nejdéle sloužícím šéfem VS od doby jejího vzniku. Ve funkci byl od prosince 2012, mandát by mu tak vypršel na sklonku příštího roku. V dubnu 2014 jej odvolala tehdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) s argumentem, že byla nespokojená s jeho přístupem k ministerské kontrole. Na jeho místo dosadila Pavla Ondráška, Dohnal se ale proti odvolání úspěšně ubránil u soudu.

Podle zákona o Vězeňské službě jejího generálního ředitele jmenuje i odvolává ministr spravedlnosti, kterému ředitel odpovídá za činnost VS. Funkční období šéfa bezpečnostního sboru je pětileté, mandát nesmí tentýž člověk opakovat více než dvakrát za sebou.

V ředitelské funkci bude Michailidis v nejbližší době řešit dostavbu detenčního ústavu v areálu pankrácké věznice, s jehož otevřením VS počítá na začátku příštího roku. V prvním pololetí roku 2022 plánuje sbor také rozšíření kapacit ve věznici Světlá nad Sázavou.

Michailidis vystudoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. U VS začínal jako strážný v opavské vazební věznici. Později byl dozorcem ve Stráži pod Ralskem, kde se v roce 2010 stal ředitelem. O šest let později přešel na generální ředitelství. Dlouhodobě se zabývá zaměstnáváním odsouzených, programy vzdělávání zaměstnanců a příslušníků bezpečnostního sboru, vzděláváním vězňů v rámci středního odborného učiliště nebo spoluprací s neziskovým sektorem.

Brigádní generál Michailidis je jedním ze tří Dohnalových náměstků, v gesci má vzdělávání a odborné zacházení. U sboru působí 28 let. Dohnal se stane jeho náměstkem pro zdravotnictví a správní činnosti.

Dlouholetý generální ředitel Vězeňské služby (VS) Petr Dohnal končí v čele bezpečnostního sboru. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) jmenuje na jeho místo Dohnalova dosavadního náměstka Simona Michailidise, který se funkce ujme od pátku. VS o tom dnes informovala na webu s tím, že Dohnal o uvolnění ze služebního poměru požádal a bude u sboru nadále působit jako civilní náměstek.

