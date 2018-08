Vězni mohou být ve vedrech do půl těla, jejich dozorci nikoliv

Výroba - Výroba Zámečníci strojů 23 000 Kč

Zámečníci strojů Zámečník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: KOHO HLEDÁME?, Hledáme pracovitého, manuálně zručného a samostatného člověka do naší nově vybavené zámečnické dílny. Podmínkou je svářečský průkaz (CO2), praxe ve svařování či v zámečnické činnosti. , Neplatná osvědčení nebo průkazy nevadí - zajistíme jejich obnovení! , Naším požadavkem je také znalost orientace ve výkresové výrobní dokumentaci. , Podmínkou je trestní bezúhonnost uchazeče a řidičský průkaz sk. B. , Požadujeme také zájem o dlouhodobé a stabilní zaměstnání., , CO VÁS ČEKÁ?, - kovovýroba (a nejen kovovýroba) vratové techniky (brány, vrata, ploty) a ocelových konstrukcí, - svařování dílů konstrukcí a sestavování svařenců do celků, - práce na strojích (pásová pila, vrtačka, nůžky,…), - čtení a používání technické dokumentace k výrobě, - práce na 1 (ranní) směnu, - pracovní smlouva na dobu neurčitou, - veškeré pracovní vybavení, pomůcky a oblečení, , CO VÁM NABÍZÍME?, - zázemí prosperující společnosti a stabilní dlouhodobé zaměstnání, - motivující mzdové ohodnocení a možnost osobního a finančního růstu, - zajímavou práci s moderní technologií, - plán zaškolení na pracovní pozici, který Vám pomůže v prvních měsících, - zaměstnanecké výhody a benefity. Pracoviště: Jap - jacina, s.r.o., Nákladní, č.p. 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště. Informace: Šárka Libichová, +420 326 773 454,731 661 187.