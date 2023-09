Česká republika potřebuje restart. Za současný stav může podle čtenářů Deníku, kteří v tomto týdnu odpovídali na anketní otázku webu denik.cz, vláda.

Země, která měla všechny předpoklady být středoevropským ekonomickým tygrem, se ve svém rozvoji zadrhla. Toť Česko očima čtenářů Deníku. Pouhé procento z nich si myslí, že jde o vzkvétající stát. Ti ostatní ze zamrznutí viní především chybnou hospodářskou politiku současné vlády (58 procent), výdaje na Ukrajinu a zbrojení (22 procent). Jen patnáct procent respondentů míní, že za to mohou předchozí politické reprezentace, které republiku zadlužily.

Premiér Petr Fiala soudí, že cestou k oživení je nejen snižování schodku státního rozpočtu, ale také schopnost soustředit se na strategické investice. O nich, stejně jako o překážkách jejich realizace, hovořil na konferenci Česko na křižovatce: „Nedostatek společných cílů vedl k tomu, že se naše domácí politika začala postupně propadat do byrokratické každodennosti a vzájemných konfliktů. Vrcholem tohoto vládnutí bez vizí byla minulá dekáda – to byla doslova ztracená léta. Náš stát se nikam neposunul. Ať už z hlediska infrastruktury, úrovně veřejných služeb, nebo odolnosti vůči krizím. Nedokázali jsme se připravit na rizika ani příležitosti, které přinášel vývoj ve světě.“

Fialův projev zprava kritizoval exministr financí Miroslav Kalousek, podle něhož kabinet málo škrtá na straně výdajů. Obsah Fialovy řeči sice chválil, ale myslí si, že měla zaznít přede dvěma roky, nikoliv nyní, kdy na smělé plány nejsou ve státní kase peníze. V tom si překvapivě notuje se šéfem ANO Andrejem Babišem: „Premiér neříká, jak tyto papírové pseudovize uskutečnit, kde, kdy, s kým a jak je realizovat, protože každou chvíli tvrdí něco jiného.“

V šestihodinovém proslovu ve sněmovně pak přidal citát z komentáře Jiřího Weigla, kancléře exprezidenta Václava Klause: „Tváříme se, jako by to měla být vláda, která bude investorem do vysněných módních oborů, ale dobře víme, že je to nesmysl. Ta by měla vytvářet rámec pro všechny investory, umožnit, aby pro ně existovaly příznivé podmínky pro podnikání. Všichni ale přece víme, že se u nás děje pravý opak. Pracovní trh je v rozvalu, v jedné z mála klesajících ekonomik v Evropě je nejnižší nezaměstnanost. Vláda zvyšuje daně a byrokratickou zátěž na všech úrovních. Podnikatelské prostředí je nestabilní, vládní opatření chaotická a nepromyšlená. Nové investice u nás dnes téměř nelze realizovat.“

