„Největší náraz větru byl naměřen mezi 21:00 a 22:00 na Sněžce: 62 metrů za sekundu (223 kilometrů za hodinu),“ uvedli dnes ráno meteorologové.

Meteorologové zaznamenali velkou rychlost větru na Sněžce už v 19:00, kdy v nárazech dosahovala zhruba 187 kilometrů za hodinu. To bylo podobné jako před dvěma týdny při bouři Sabine, kdy foukal vítr o rychlosti až 198 kilometrů za hodinu. Podle tehdejšího vyjádření meteorologa ČHMÚ Pavla Šimandla ale nešlo o orkán, neboť to by musel vítr vát minimálně deset minut silou nejméně 108 kilometrů v hodině. „Nárazy jsou pouze krátkodobé zesílení,“ dodal.

Příčinou velmi silného větru byla tlaková níže Julie. V neděli postupně přecházela přes Německo a Polsko nad Bělorusko a Ukrajinu. Česko zasáhl silný vítr v neděli odpoledne a večer. Následky větru omezily dopravu zhruba na třech desítkách železničních tratí. Vítr působil také nehody, třeba na Karlovarsku spadl kvůli větru strom na autobus, dva lidé se při tom lehce zranili. Kvůli větru také zůstaly na západě Čech stovky domácností bez proudu.

Hasiči kvůli silnému větru zsahovali v noci u téměř 1800 událostí. „Situace byla nejhorší mezi 21 hodinou a půlnocí, kdy byli hasiči v terénu u více než 500 událostí,“ uvedla tisková mluvčí HZS ČR Nicole Studená. „Nejčastěji se jednalo o popadané stromy a větve, utržené střechy, ale byly i případy najetí vlaku či auta do stromu. K popadaným stromům se na některých místech, hlavně v Královéhradeckém kraji, přidala i voda, kdy hasiči čistili propustky, čerpali vodu ze zatopených míst a stavěli provizorní protipovodňové zábrany.“

Bez elektřiny byly desetitisíce domácností

Silný vítr přidělal starosti i energetikům. „Nejhorší okamžik nastal o půlnoci, kdy dispečink ČEZ Distribuce evidoval přes 120 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky poruch na vedení nízkého napětí. Bez elektřiny bylo na 80 tisíc odběratelů,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

„V tento moment jsme řešili nejvíce poruch v Pardubickém kraji a to 23, dalších 18 poruch v kraji Libereckém, 15 ve Středočeském, 13 poruch na vedení vysokého napětí v kraji Ústeckém. Vítr se přesunul také na severní Moravu kde jsem dohromady v Olomouckém a Moravskoslezském kraji řešili 20 poruch na vedení vysokého napětí,“ upřesnila.

V pondělích 6:00 hodin evidoval ČEZ stále ještě 90 poruch na vedení vysokého napětí a bez elektřiny bylo na 27 tisíc odběrných míst. „Přestalo foukat a daří se nám poruchy opravovat a připojovat zákazníky zpět k distribuční soustavě. Nejvíce poruch nyní řešíme na severovýchodě Čech, tedy v kraji Libereckém (16 poruch na vn) a v kraji Ústeckém (12 poruch na vn) a v kraji Královehradeckém (12 poruch na vn). Nejvíce odběrných míst bez elektřiny aktuálně řešíme v kraji Středočeském (5600) a dále kraji Pardubickém (přes 5 tisíc),“ informovala Holingerová.

E.ON má momentálně bez dodávek elektřiny 11 tisíc odběrných míst. Slavíková na dotaz ČTK uvedla, že nejvíce jich je na jihu Moravy, kde elektřinu nemá 5300 domácností. V jižních Čechách jde o 3400 odběratelů a na Vysočině o 2000 domácností. Pracovníci poruchových čet jsou od rána v terénu a pokud jim počasí dovolí, chtěli by poruchy odstranit co nejdříve během dneška. Přes noc museli práci přerušit, protože ještě silně foukalo.

V Praze spadla na auta střecha

Na území hlavního města Prahy nezanechalo řádění větru rozsáhlé následky. „Do nedělní půlnoci zasahovali pražští hasiči kvůli silnému větru celkem u 32 případů,“ informoval na twitterovém účtu mluvčí Martin Kavka. Nejčastěji se jednalo o uvolněné plechy a nebezpečně nakloněné stromy nad komunikací.

Nejvážněji vypadala událost, ke které došlo v Cimburkově ulici na pražském Žižkově. Vichřice strhla část nejspíš rekonstruované střechy a ta skončila na parkujících autech. Několik z nich docela ošklivě poničila. „Hasiči zbylou část střechy domu zajistili, po dobu zásahu byla policií ulice uzavřena,“ uvedl Kavka.

Na severu Čech padaly stromy i elektrické vedení

Hasiči v Libereckém kraji měli od nedělního odpoledne do dnešního rána v důsledku silného větru a deště zhruba 170 výjezdů, hlavně k popadaným stromům. Bez proudu byly ráno 4600 odběratelů. Na prvním povodňovém stupni byly ráno v kraji dvě řeky - Jizera v Železném Brodě a Kamenice v Plavech. Hladiny ale klesají. Vyplývá to z informací od hasičů, energetiků, meteorologů a Povodí Labe.

Vítr v nárazech v noci místy v kraji dosahoval rychlosti skoro 90 kilometrů v hodině a napršelo až 50 litrů na metr čtvereční, nejvydatnější srážky byly v horách. „Nic zásadně většího nebylo. Byly to spadlé stromy, stržené dráty telefonního nebo elektrického vedení,“ uvedla operační důstojnice hasičů pro Liberecký kraj Iva Honc Dymokurská. V několika případech hasiči vyjeli i k čerpání vody. Nejvíce zásahů měli podle operační do půlnoci. „Nějaké výjezdy máme i teď ráno, jak lidé začali jezdit do práce,“ dodala.

V noci bylo na prvním povodňovém stupni hladiny pěti řek v kraji. Ráno v 6:00 to byla už jen Kamenice v Plavech a Jizera v Železném Brodě, kde byla hladina ve výši 272 centimetrů.

Na těchto tratích po řádění vichřice nejezdí vlaky:



042 Poniklá - Jablonec nad Jizerou

081 Krásná Lípa - Rumburk

081 Krásná Lípa - Rybniště

083 Šluknov - Dolní Poustevna

083 Rumburk - Šluknov

161 Otročín - Bečov nad Teplou

225 Rantířov - Jihlava město

225 Rantířov - Kostelec u Jihl.

227 Slavonice - Dačice



Nemocnice přišla o část střechy

Hasiči v Olomouckém kraji zasahovali ještě před půlnocí u dvou desítek událostí. Ve třech případech šlo o utržené střechy. „Jednalo se o budovu nemocnice v Přerově, Konici a Svatý Kopeček u Olomouce. V Uničově zase vítr urval bilboard,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.

Plné ruce práce měli také hasiči ve Zlínském kraji, především na Zlínsku a na Vsetínsku, kteří zasahoval při třech desítkách událostí. „V 28 případech se jednalo o odstranění spadlých stromů na silničních komunikacích a v jednom případě i na železniční trati. Dva případy souvisely s poškozením střech,“ informoval Roman Žemlička z hasičského sboru Zlínského kraje.

Silný vítr na Vysočině lámal stromy. Na Žďársku byly kvůli tomu v ranních hodinách dvě silnice neprůjezdné. Stromy popadané na silnice nebo ty, u nichž pád hrozí, už dnes hasiči odstraňovali na více než 100 místech. Od nedělního odpoledne, kdy vítr zesílil, už mají v souvislosti s počasím přes 200 výjezdů, vyplývá z údajů na jejich webu. Kvůli následkům silného větru také nejezdí vlaky mezi Kostelcem a Jihlavou, nahradily je autobusy.

Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platila od nedělních 11:00 pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj, dále Prahu a střední Čechy. Od nedělních 15:00 platilo varování před velmi silným větrem i pro ostatní kraje. V noci na dnešek vítr postupně zeslábl. Ráno ještě trochu foukalo na jihu Moravy. Meteorolog Miloš Dvořák ráno Radiožurnálu řekl, že rychlost větru na jihu Moravy dosahuje zhruba 70 kilometrů za hodinu.



Meteorologové v předpovědi varují, že se ráno ojediněle může tvořit náledí. Přes den by měla být proměnlivá oblačnost a k večeru by mělo opět začít pršet a ve vyšších polohách sněžit. Zesilovat bude opět i vítr, večer na horách v nárazech by měl mít přes 70 kilometrů v hodině.