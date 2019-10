Po skončení pátečního vyučování pojede s manželkou a synem autem do Prahy. Učitel Ladislav Dostál z Kunštátu na Blanensku je jedním z mnoha Jihomoravanů, kteří vyrazí na rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem. Více ZDE .

Veřejné rozloučení se bude konat v pátek mezi 08:00 a 22:00. Očekává se účast desítek tisíc lidí. A my jej pro vás budeme monitorovat. Dobrou noc a ráno zase na shledanou.

„Rakev bude vystavena na katafalku. Ceremoniálu se zúčastní příslušníci Hradní stráže,“ konstatovala Gottova rodina s tím, že vstup do svatovítské katedrály umožní na zvláštní pozvánku. Veřejnost ovšem bude moci celý pohřeb sledovat na velkoplošných obrazovkách na Hradě a v jeho okolí.

Herci, zpěváci, politici

Už dnes je jasné, že Gottův pohřeb si s ničím nezadá s velkolepými ceremoniemi, které při poslední cestě měli velikáni českých kulturních dějin v minulém a předminulém století. Ba možná je i v mnohém předčí, vláda totiž na sobotu vyhlásila státní smutek.

Svou účast ohlásili čeští politici, mimo jiné prezident Miloš Zeman a ministři vlády. Na zádušní mši ovšem zamíří i zahraniční politici, především ze Slovenska, kde měla česká superstar díky společné minulosti obou států také řadu fanoušků.

„Za Slovenskou republiku přijedou do Prahy premiér Peter Pellegrini a předseda Národní rady Andrej Danko,“ řekl mluvčí slovenské prezidentky Zuzany Čaputové Martin Strižinec. Sama Čaputová se pak o pár dnů později přijede poklonit ke zpěvákovu hrobu. Jeho místo zatím není známo, ale mohl by jím být Újezd u Svatého Kříže na Rokycansku, kde leží zpěvákovi rodiče.

Pohřbu se samozřejmě nezúčastní pouze politici, ale i řada dalších osob. Největší pozornost se soustředí na jeho rodinu. Mimo jiné tam bude i Gottova dcera Dominika, která kvůli tomu přiletěla z Finska. Nejmladší dcery zde zřejmě nebudou. Ve velkém počtu se zúčastní i Gottovi umělečtí kolegové. Herečka Jiřina Bohdalová by podle předběžných informací, jež unikly do médií, měla na pohřbu pronést projev.

Smuteční zpěv

Hudební doprovod pak obstarají Lucie Bílá, Eva Urbanová a Štefan Margita. Zpívat přitom budou písně, které si Gott sám vybral. Například Ave Maria od Franze Schuberta a Paniss Angelicus (Božský chléb), jejíž autorství se přičítá světci a filozofovi Tomáši Akvinskému.

„Na přání rodiny zazpíváme skladby schválené vedením katedrály. Oni nám řekli, co se vůbec smí zpívat v katedrále svatého Víta,“ ocitovaly Margitu Lidové noviny. Zda mezi skladbami zazní i některé z Gottových hitů, se zatím neví. Ale bývá to běžné. Například když měl pohřeb Waldemar Matuška, zazněla jeho píseň Sbohem, lásko. Sám Gott mu tam tenkrát zazpíval svůj mírně upravený hit Když jsem já byl tenkrát kluk.

Změny v televizi

Pohřeb a den státního smutku se odrazí i na programu mnohých televizních stanic. Česká televize (ČT) tak bude vysílat přímý přenos z pátečního Žofína i ze sobotního pohřbu. „Speciální relaci doplní vzpomínky přátel Karla Gotta. Od osmi hodin večer bude zpravodajský program vysílat dvouhodinový Spe-ciál,“ upřesňuje k dnešnímu vysílání mluvčí televize karolína Blinková.

JAK SE DOSTAT NA ŽOFÍN A NA HRAD



Pátek, palác Žofín, Slovanský ostrov



* Podle policie se budou Gottovi fanoušci dostávat na místo rozloučení ze směru od Smíchova. Při příjezdu na Hlavní nádraží se tam lidé dostanou nejlépe tak, že pojedou metrem na Florenc, kde přestoupí na trasu B. Vystoupí pak na zastávce Anděl. Při příjezdu na Florenc, Černý Most či Zličín pak opět pojedou met-rem B na Anděl. Odtud dojdou ulicí Vltavská na Hořejší nábřeží, kde zabočí doleva a půjdou rovně směrem k mostu Legií.



Sobota, Pražský hrad



* Z Hlavního nádraží je nejlepší dojít na Václavské náměstí a odtud jet metrem A do stanice Hradčanská. Odtud pak do kopce směrem k Pražskému hradu. Z ostatních nádraží jeďte metrem B na Můstek a odtud trasou A.