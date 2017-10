VIDEO: Neváhali ani vteřinu. Politici měli ohledně vlády s Babišem jasný názor

Podpořit menšinovou vládu ANO s Andrejem Babišem, nebo ne? Pokud se zdálo, že by některé strany mohly být před volbami na vážkách, opak je pravdou.

V některých otázkách během čtvrteční superdebaty Deníku se deset zástupců politických stran podle očekávání neshodlo. Rozcházeli se například ohledně vystoupení z Evropské unie, nebo, zda se mají obnovit kontroly na českých hranicích.

Na samý závěr debaty ale zazněla jedna z klíčových otázek: Kdo by podpořil menšinovou vládu ANO s Andrejem Babišem jako premiérem? Během vteřiny panovala v redakci shoda, všichni přítomní politici odpověděli, že ne. A to i při variantě, že by v menšinové vládě ANO někdejší ministr financí neseděl.

Při detailních odpovědích, kdy politici vyplňují na papír, s kým by jejich strana nešla do koalice, však Daniel Herman z KDU-ČSL možnou koalici z ANO nevyloučil. Napsal jen SPD a KSČM.

Hlasování se podle předpokladů zdržela Karla Šlechtová. Právě ministryně pro místní rozvoj figuruje na kandidátce ANO.

S kým by do koalice nešli:



Michaela Marksová (ČSSD): obviněný Andrej Babiš, SPD

Karla Šlechtová (ANO): SPD, KSČM

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09): ANO, KSČM, SPD

Zbyněk Stanjura (ODS): ANO, KSČM, SPD

Jiří Dolejš (KSČM): TOP 09, ODS, KDU-ČSL

Daniel Herman (KDU-ČSL): KSČM, SPD

Vít Rakušan (STAN): ANO, KSČM, SPD

T. Okamura (SPD): obv. premiér, kdo nepodpoří program SPDIvan Bartoš (Piráti): ANO, SPD, KSČM

Petr Robejšek (Realisté): KSČM