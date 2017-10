VIDEO: V Ostravě padl rekord. Tatrovka se vydrápala na kovové monstrum

/FOTOGALERIE/ Podívaná, z níž se tajil dech a běhal mráz po zádech, se ve středu odpoledne naskytla návštěvníkům Centra bezpečné jízdy Libros v Ostravě-Přívoze.

Zdolání kovového monstra se na první pohled zdálo nemožné. Tatra 810 4x4 řízená Liborem Václavíkem to dokázala.Foto: Deník / Pavel Sonnek

Vozidlo Tatra 810 4x4 řízené Liborem Václavíkem překonalo jednu z nejobtížnějších technických překážek na světě Brut Monster Libros.

„Svými parametry nemá srovnání v Evropě a zřejmě ani ve světě,“ zdůraznil mluvčí Centra bezpečné jízdy Dalibor Frič. Výkon bude zapsán v České knize rekordů.

Čtyřicet tun vážící a jedenáct a půl metru vysoká překážka má úhel stoupání 45 stupňů a úhel klesání 55 stupňů. Tatrovka – zapůjčený prototyp pro extrémní zkoušky – jej dokázala vyjet z obou směrů.

„Strašné!“ taková byla po dojezdu první slova Libora Václavíka, když odpovídal na dotaz ohledně pocitů, které zažíval.

„Hrůzostrašné,“ reagoval na stejnou otázku konstruktér překážky Petr Tešnar, který seděl na místě spolujezdce.

„Zespodu to vypadá úplně jinak. Když jste nahoře, nevidíte vůbec nic, akorát jeden orientační bod – trubky nahoře. Pro jistotu jsem si vzal do kabiny kamaráda Petra, který celé to monstrum postavil,“ popsal detailněji své zážitky Václavík.

Stavba překážky začala v roce 2012. O dva roky později proběhl první oficiální test s off-roadovým speciálem vicemistra Evropy Bohdana Noweho. První historický přejezd sériovým vozidlem se uskutečnil vloni na jaře. Za volantem tehdy stejně jako ve středu seděl Libor Václavík. Nyní nejtěžší překážku zdolal s nákladním vozidlem.