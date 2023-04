Před lety neměla spousta domácností pevnou telefonní linku. A i když, tak často nefungovala. O mobilech se nikomu, ani Stevu Jobsovi, tenkrát nezdálo. Telefonní budka byla často jedinou záchranou. Jak říct milé či milému, že se zpozdím na rande? Před budkou je ale fronta. Jdu k jiné a zdířka na peníze je zničená. Zoufalství se stupňuje. Jak to vidí šestnáctiletá Denisa, jak čtyřicetiletý Tomáš a jak šedesátiletý Martin?

Tři generace, díl třetí: Telefonní budky | Video: Martin Komárek

V dalším díle nového seriálu Deníku si příslušníci tří generací povídají o telefonování. Jak se změnilo od dob hlubokého socialismu za Husáka do dneška? Telefonní budka zrodila mnohé příběhy. Hraje ve slavných filmech. Jenže pro Denisu už je to jen rekvizita. Martin a Tomáš oba prošli budkovým obdobím. Budou umět Denise a vám divákům barvitě popsat své zkušenosti? Možná je to ale už jen haraburdí.

Nic se nezměnilo za posledních padesát let tak, jako telefonování. To, co zažil Martin, je už odepsaná historie. Denisa už zná jen chytré telefony. I Tomáš se na ně musel přeučit. Ostatně jako všichni, kdo se narodili před devadesátkami.

Trialog jako vždy doplní historky a vtípky.

