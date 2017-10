Zeman pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády. Nepožaduje důvěru sněmovny

/VIDEO/ Prezident Miloš Zeman dnes v Lánech pověřil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Po Babišovi zároveň nebude chtít, aby předem získal důvěru sněmovny. Pověření by mělo být prvním krokem na cestě k pozdějšímu jmenování vítěze voleb premiérem.

Prezident Miloš Zeman pověřil 31. října na zámku v Lánech Andreje Babiše sestavením vlády.Foto: Deník / Divíšek Martin

Miloš Zeman se rozhodl, že nebude od Babiše žádat sto jedna podpisů, jak to v minulosti prezidenti dělávali. "Prezident republiky pověřuje vybranou politickou osobnost, v daném případě vítěze voleb, jednáním o sestavení vlády. Toto pověření je stylizováno naprosto stejně, jako když mě Václav Havel pověřoval jednáním o sestavování vlády," řekl Zeman.

„Jsem velmi rád, že mohu učinit první krok k sestavení stabilní, úspěšné a dlouhodobé vlády,“ řekl Zeman na úvod tiskové konference po jednání s Babišem. Po předsedovi ANO také nebude chtít, aby předem získal důvěru sněmovny: „Rozhodl jsem se, že Andreje Babiše žádným takovým omezením svazovat nebudu.“

Toto rozhodnutí Zeman odůvodnil tím, že jde o vítěze voleb a to vítěze s výrazným náskokem. Také se jedná o úspěšného podnikatele, jehož podnik platí daně v Česku. Dále zmínil, že jde o politika, který vybudoval "silné a úspěšné politické hnutí."

Poté si vzal slovo Andrej Babiš. "Já děkuji panu prezidentovi za projevenou důvěru. Velice mě mrzí, že strany, které se dostaly do parlamentu, od počátku odmítají s námi vytvořit koaliční vládu. Ani mi nedaly šanci nějakým způsobem je o tom přesvědčit. Proto se budeme snažit vytvořit menšinovou vládu," řekl.

Podle svých slov doufá, že se podaří přijít do Vánoc s programovým prohlášením a návrhem nové české vlády.

Babiš také považuje zablokování ustavující schůze, které navrhl Kalousek, za "to nejhorší, co by nás mohlo potkat".

Podle prezidenta by bylo blokování volby předsedy sněmovny ubohé a negetlemanské. "Nicméně u pana Kalouska jsem nikdy nepředpokládal, že je to gentleman," poznamenal.

Zablokovat sněmovnu podle Kalouskova návrhu se nezamlouvá ani Ivanu Bartošovi, předsedovi Pirátů. "Česko by se nemělo zastavit podle výsledku voleb, ať se to líbí panu Kalouskovi, jak se to líbí," míní.

"Mým budoucím krokem bude, že poté, co bude ustaveno vedení Poslanecké sněmovny a Bohuslav Sobotka podá demisi, jmenuji pana Andreje Babiše premiérem bez jakýchkoli podmínek, dodal prezident.

Pokud však sněmovna nevysloví důvěru Babišově vládě, jmenuje jej premiérem podruhé. Podle Babiše není důvod, aby ostatní strany nepodpořily jeho vládu vzhledem k programovým shodám.

Miloš Zeman chce také za každou cenu zabránit předčasným volbám. "Považoval bych to za urážku voličů, kteří se těchto voleb účastnili," řekl.

Schůzka Zemana s Babišem v Lánech byla první v řadě jednání v prezidentském zámku. Do 16. listopadu tam chce hlava státu postupně přijmout zástupce všech stran, které se do Sněmovny dostaly.

"Nebudu apelovat na opoziční smlouvu. Budu apelovat na toleranci (…), abychom společně zasypávali příkopy, které vznikly v předvolební kampani," řekl

Pověření jednáním o sestavení vlády není zakotveno v české ústavě, tento neformální institut ale Zeman už použil před čtyřmi lety předtím, než jmenoval vládu současného premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Sobotka po převzetí pověření Zemana pravidelně informoval o postupu jednání, než byl jeho kabinet uveden do funkce.

Ve Sněmovně budou dnes pokračovat povolební schůzky zástupců ANO s dalšími stranami zastoupenými v dolní komoře Parlamentu. Uskutečnila se také ustavující zasedání poslaneckého klubu TOP 09.