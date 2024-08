„O víkendu počasí na našem území začne ovlivňovat zvlněná studená fronta od západu. Za ní se k nám na začátku příštího týdne od jihozápadu rozšíří další výběžek vyššího tlaku vzduchu, který postupně zeslábne,“ uvedl ČHMÚ.

Ještě ve čtvrtek a v pátek vyšplhají denní teploty na mnoha místech nad 30 stupňů, v pátek může být na jihovýchodě země až 35 stupňů. Místy se objeví přeháňky či bouřky. Teplé budou i noci, kdy se teploty budou pohybovat zhruba mezi 20 a 16 stupni.

V sobotu meteorologové očekávají oblačno až zataženo. Nejprve v Čechách, postupně i jinde občas zaprší. Místy se vyskytnou bouřky, které mohou být i silné. Noční teploty se budou stále držet kolem 20 stupňů. Nejvyšší denní teploty budou mezi 23 a 28 stupni, na jihovýchodě a východě země může teploměr ukázat ještě kolem 31 stupňů.

V neděli bude opět oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm. Oproti sobotě bude o pár stupňů méně. Noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů, denní vystoupají na 19 až 24 stupňů. Na východě a jihovýchodě země bude tepleji.

Podobné počasí bude pokračovat v pondělí, oblačnosti bude postupně ubývat. Od úterý se denní teploty vrátí na hodnoty kolem 25 stupňů.

Co dodržovat při tropických teplotách?

Vyzkoušejte některé z následujících rad

Dostatečně pijte

Jednou z nejdůležitějších věcí, jak přežít vlnu veder, je dodržování pitného režimu. Voda totiž pomáhá udržet tělo nejen ve fyzické, ale i psychické kondici. Pít bychom měli čistou vodu, mírně chlazenou. Vypitím příliš vychlazeného nápoje způsobíme tělu další šok, se kterým se musí vyrovnat.

Odborníci doporučují vypít během horkých dnů za den více vody než doporučované množství dva až tři litry za den. Avšak po menších dávkách.

Jednou z pomůcek, jak nezapomenout doplňovat vodu do těla, je nosit s sebou lahev. „Mnoha lidem se osvědčilo vzít si s sebou na celý den láhev jasného objemu s vědomím, že ji musí třeba dvakrát za den celou vypít,“ doporučila na svém webu ekologická organizace Greenpeace.

Změňte jídelníček

Příliš vysoké teploty jsou pro lidské tělo obrovskou zátěží. Podpořit organismus se dá i vhodnou stravou.

Ta by měla být lehce stravitelná, osvěžující. „Místo české klasiky knedlo zelo vepřo, smažených jídel nebo těch hodně tučných by měly být dominantou saláty či ryby a celkově středomořský jídelníček. Chybět by neměla ani vodnatá zelenina či ovoce. Raději bychom měli jíst menší porce, ale častěji,“ řekla odbornice na zdravou stravu Eva Jiránková.

Bez námahy a raději doma

S vysokými teplotami se hůře vyrovnávají lidé starší 65 let, chronicky nemocní, ale také například těhotné ženy či děti do čtyř let. Ti všichni by měli zůstat mezi jedenáctou a třetí hodinou odpolední, kdy je sluneční záření nejintenzivnější, doma. Na pozoru by se měli mít zejména kardiaci.

Lékaři doporučují, aby se ve vedrech nespoléhali na to, že případné obtíže časem odezní, a raději si zavolali sanitku.

Lékaři nedoporučují ve vedrech velkou fyzickou zátěž. Tělo kvůli vyrovnávání se s vedry ztrácí vodu, sportováním se odliv životadárné tekutiny ještě znásobí. Vhodné je ponechat sport na podvečer, večer, nebo na ráno, kdy jsou teploty přijatelné. Pro lidi, kteří se vydají sportovat nebo musí ve vedrech pracovat venku, mají odborníci jasný vzkaz: pijte nejen vodu, ale i minerálky, častěji odpočívejte, nepřehánějte to, noste pokrývku hlavy.

Zatemněte okna

Klimatizace se sice v posledních letech stávají standardním vybavením domácností, přesto nimi spousta domů či bytů nedisponuje. I bez klimatizace se však dá ochlazovat domácnost. Jednou z rad je zatáhnout závěsy či žaluzie v oknech, do kterých „praží“ slunce. Okna by měla být po celý den zavřená. Vhodné je větrat pouze okny, kam slunce nesvítí.

Ne všechny byty disponují venkovními roletami či žaluziemi. Pomoci může bílé prostěradlo.

„Pootevřeme okno, přes horní rám křídla přehodíme prostěradlo tak, aby z vnější strany pokrylo sklo, okno přivřeme nebo zavřeme, čímž prostěradlo nahoře skřípneme. Látka určitou část tepelné energie odrazí. Je to nouzové řešení, zafunguje, když okno zastíníme v době, kdy na něj ještě slunce nesvítí a v bytě máme přijatelnou teplotu,“ radí na svém webu iReceptář.

Osvěžování

Při velkých vedrech je vhodné se osvěžovat. Pomoci může vodní rozprašovač na rostliny. Voda by ovšem neměla být studená, ale vlažná. Pocit osvěžení přinese i jednoduchý trik – nechat téct proud studené vody na zápěstí. Pomáhá také ručník namočený v ledové vodě a přiložený na zadní část krku.

Teplejší vodu je vhodné upřednostnit i v případě sprchy. Podle odborníků vlažná voda pomáhá otevřít póry v kůži, a tím se tělo snadněji ochladí a efekt je dlouhodobější. Naopak studená sprcha sice osvěží, ale zároveň způsobí teplotní šok a zanedlouho se opět dostaví pocit vedra.

Klimatizace

Mít v bytu 21 stupňů Celsia, i když je teplota venku o více než patnáct stupňů vyšší? Žádný problém. Klimatizace dokážou prostory pořádně zchladit. Ovšem pozor. Příliš veliký teplotní rozdíl může mít negativní dopady na zdraví.

„Doporučujeme, aby rozdíl mezi venkovní teplotou a tou v místnosti nebyl větší než sedm stupňů Celsia. Při větším rozdílu se vystavujete teplotnímu šoku, který by mohl mít dohru na vašem zdraví -prochladnutí, svalové blokace…. Zároveň si tím zvyšujete spotřebu elektrické energie,“ upozornila na svém webu firma Tomáš Koníček zabývající se instalací klimatizací.